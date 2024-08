Νέος ηγέτης Χαμάς: Ποιος είναι ο “εφτάψυχος” Γιαχία Σινουάρ

Η Χαμάς όρισε τον Γιαχία Σινουάρ ως νέο πολιτικό ηγέτη της, λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια στη Τεχεράνη, η οποία αποδίδεται στο Ισραήλ, χωρίς πάντως η χώρα να έχει αναλάβει την ευθύνη. Σε δήλωσή της την Τρίτη η Χαμάς αναφέρει ότι ο Σινουάρ θα είναι επικεφαλής του πολιτικού γραφείου. Ο Σινουάρ, που μέχρι πρότινος ήταν ηγέτης της οργάνωσης στη Λωρίδα της Γάζας, είναι ένας από τους αρχιτέκτονες της επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Τα ίχνη του αγνοούνται από την αρχή του πολέμου, τον περασμένο Οκτώβριο, μετά την εισβολή των δυνάμεων του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Spotted: Yahya Sinwar running away and hiding in his underground terrorist tunnel network as Gazan civilians suffer above ground under the rule of Hamas terrorism.

There is no tunnel deep enough for him to hide in. pic.twitter.com/KLjisBFq1f

— Israel Defense Forces (@IDF) February 13, 2024