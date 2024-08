Καραλής Ολυμπιακοί 2024: Είναι αδελφός μου, λέει ο κορυφαίος Ντουπλάντις

Μεγάλη βραδιά χθες στο επί κοντώ στο Παρίσι με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Καραλή και Αρμάντ Ντουπλάντις. Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν ο άνθρωπος που έκανε όλους τους Ελληνες να πανηγυρίσουν με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024». Ομως, όταν μιλάμε για άλμα επί κοντώ, το μυαλό όλων πάει στον Αρμάντ Ντουπλάντις. Ο Σουηδός υπεραθλητής αμέσως μετά τον άθλο του και το παγκόσμιο ρεκόρ που πέτυχε με 6.25 μέτρα, μίλησε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για τον Καραλή. Οι δύο τους άλλωστε γνωρίζονται πάρα πολλά χρόνια, καθώς άρχισαν σχεδόν μαζί τον πρωταθλητισμό.

«Manolo is the man»! τόνισε αρχικά ο δις Ολυμπιονίκης και πρόσθεσε: «Είναι αδελφός μου, του έστειλα μήνυμα πριν τους αγώνες. Είναι ένας σπουδαίος αθλητής. Είμαστε πάρα πολλά χρόνια αντίπαλοι. Τον σέβομαι απεριόριστα και χαίρομαι πάρα πολύ που κατέκτησε το μετάλλιο» είπε αρχικά ο Σουηδός επικοντιστής, ο οποίος απάντησε με… χιούμορ στην ερώτηση γιατί χρειάστηκε τρεις προσπάθειες για να κάνει το παγκόσμιο ρεκόρ.

«(γέλια) Ειλικρινά δεν ξέρω τι εγινε. Θα πρέπει να το κοιτάξω», είπε ο Σουηδός σταρ και στη συνέχεια πήγε στην συνέντευξη Τύπου. Εκεί του αναφέραμε ότι παρά το γεγονός πως είναι μόλις 24 χρονών έχει πετύχει απίστευτα πράγματα. Εύλογα λοιπόν δημιουργείται το ερώτημα «εάν είναι… άνθρωπος»… Ο Σαμ Κέντρικς, ο οποίος κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο πήρε τον λόγο και φυσικά… πείραξε τον Σοτυηδό Ολυμπιονίκη. «Πρέπει να είναι ρομπότ, πρέπει να εξετάσουμε εάν είναι προϊόν της τεχνητής νοημοσύνης»…

Noah Lyles gatecrashed Armand Duplantis’ interview after he won gold at the Olympics 🤣🥇

Bromance at its finest 🤝#Paris2024 pic.twitter.com/p0JaqJIhdt

— Eurosport (@eurosport) August 5, 2024