Γάλλος ακοντιστής Ολυμπιακοί 2024: Πρόταση για… πορνό δέχθηκε ο Αντονί Αμιρατί

Ο Γάλλος αθλητής του επί κοντώ Αντονί Αμιρατί έγινε viral στα social media μετά από ατύχημα που είχε στους προκριματικούς των Ολυμπιακών Αγώνων 2024. Ήταν πριν από μερικές ημέρες όταν ο Αμιρατί διεκδικούσε την πρόκριση στον τελικό του επί κοντώ. Στην προσπάθειά του να περάσει τα 5,70 μ., όμως, χτύπησε και στα γεννητικά του όργανα ρίχνοντας τον πήχη. Η στιγμή άρχισε να διακινείται στα social media με πολλά βίντεο να δείχνουν ακόμη και σε slow motion το ατύχημα του Γάλλου.

Μετά από αυτό, ο Αμιρατί φέρεται να δέχθηκε πρόταση από πορνογραφική ιστοσελίδα αξίας 250.000 ευρώ. Ο αντιπρόεδρος της CamSoda, Ντάριν Πάρκερ, δήλωσε στο TMZ: «Αν ήταν στο χέρι μου, θα σε βράβευα για αυτό που όλοι οι άλλοι είδαν, το ταλέντο σου κάτω από τη ζώνη. Ως λάτρης των δραστηριοτήτων με επίκεντρο το εν λόγω σημείο, θα ήθελα πολύ να σου προσφέρω έως και 250.000 δολάρια σε αντάλλαγμα για ένα 60λεπτο σόου με κάμερα, στο οποίο θα επιδεικνύεις τα προσόντα σου». Ο Αμιρατί, πάντως, ήταν στεναχωρημένος με την επίδοσή του. «Είναι μια μεγάλη απογοήτευση», δήλωσε. «Οι συνθήκες ήταν καλές. Είναι η πρώτη φορά που ξεκίνησα έναν αγώνα χωρίς άγχος. Καθώς ήμουν εντελώς αουτσάιντερ, είχα μόνο έναν στόχο: να παίξω για τους θεατές. Σχεδόν τα κατάφερα», πρόσθεσε.

Πάντως, παρά τη φρενίτιδα με το ατύχημα και το πώς αυτό έγινε, ο προπονητής στο άλμα επί κοντώ, Μπράνκο Μίριτς, εξήγησε στο Today ότι ο Γάλλος χτύπησε πρώτα στον πήχη με τα πόδια. «Σίγουρα χτύπησε πρώτα τον πήχη με τα πόδια του και θα έχανε αυτή την προσπάθεια ούτως ή άλλως», σχολίασε.

Anthony Ammirati failed the bar and the commentators are clearly having a hard time acknowledging what happened 😂 HELP I’M DYING pic.twitter.com/5hOHttVA5g

— Gladys Wotching (@Glodyswotcher) August 3, 2024