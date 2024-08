Ντουπλάντις ρεκόρ – Ολυμπιακοί 2024: Ο Σουηδός πανηγύρισε σαν τον viral σκοπευτή της Τουρκίας

Ο Μόντο Ντουπλάντις έγραψε άλλη μια χρυσή σελίδα στο επί κοντώ το βράδυ της Δευτέρας καθώς έσπασε για 9η φορά το παγκόσμιο ρεκόρ με το άλμα στα 6,25μ. που του χάρισε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των φετινών Ολυμπιακών Αγώνων. Ο Σουηδός άλτης, μάλιστα, ξεχώρισε και στους πανηγυρισμούς του καθώς γιόρτασε το μεγάλο του άλμα μιμούμενος τον Γιουσούφ Ντίκετς, τον τούρκο σκοπευτή που έγινε viral για το στιλ του που του χάρισε το ασημένιο μετάλλιο στους αγώνες του Παρισιού.

Ο Τούρκος σκοπευτής ανταπέδωσε την τιμή που του έκανε ο Ντουπλάντις γράφοντας «συγχαρητήρια» στον λογαριασμό του στο Χ δημοσιεύοντας φωτογραφία με τους πανηγυρισμούς του Σουηδού.

Ο Ντουπλάντις έσπασε το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ με την 3η προσπάθεια στα 6.25μ.

Ο Μόντο Ντουπλάνιτς που στα 24 του χρόνια έχει ήδη 2 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια πριν το παγκόσμιο ρεκόρ είχε κάνει και Ολυμπιακό ρεκόρ (6.10μ).

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Σεργκέι Μπούμπκα είχε καταρρίψει 17 φορές το παγκόσμιο ρεκόρ από το 1984 έως το 1994.

Gravity? Never heard of it. pic.twitter.com/xXTYFtwnwm

— The Olympic Games (@Olympics) August 5, 2024