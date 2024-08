Γάλλος ακοντιστής Ολυμπιακοί 2024: Πώς τα γεννητικά όργανα του Αμιρατί… του στέρησαν την επιτυχία

«Τα γεννητικά μου όργανα μου στέρησαν την επιτυχία στους Ολυμπιακούς Αγώνες». Αυτή είναι μια φράση που δεν είχε ειπωθεί ξανά, δεν είχε σκεφτεί κανείς ότι θα έφτανε σε σημείο να την πει, μέχρι που αγωνίστηκε ο Γάλλος επικοντιστής Αντονί Αμιρατί. Ο Γάλλος αθλητής έγινε viral στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού αφού δεν κατάφερε να φτάσει στο ύψος του στόχου του όταν τα γεννητικά του όργανα έριξαν τον πήχη στο άλμα επί κοντώ. Ο 21χρονος αθλητής φαινόταν έτοιμος να περάσει τα 5,70 μέτρα μέχρι που τα γεννητικά του όργανα του αρνήθηκαν το πέρασμα στην τρίτη του προσπάθεια το Σάββατο. Όπως ήταν αναμενόμενο, το περιστατικό προκάλεσε αμέτρητα σχόλια στα social media. Το μερίδιό τους στα σχόλια είχαν οι σχολιαστές του αγώνα που… δεν μπορούσαν να πουν τι συνέβη.

The most peculiar way to lose a pole vaulting Olympic competition.

Κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι είναι Γάλλος και έφεραν στο παιχνίδι του χιούμορ τις γνωστές σε όλους γαλλικές μπαγκέτες και άλλοι έπαιξαν με το γεγονός ότι είναι αθλητής του… επί κοντώ. Φυσικά ήταν κι αυτοί που σχολίασαν ότι μετά από τέτοια απόδοση πρέπει να αλλάξει η σημαία των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού…

New flag just dropped for Anthony Ammirati 😂 pic.twitter.com/2MWaHk820w

«Ο 21χρονος Γάλλος επικοντιστής Anthony Ammirati μπορεί να έχασε το Ολυμπιακό Χρυσό, αλλά βλέπω μεγάλα πράγματα στο μέλλον του», είπε ένας χρήστης του X.

French pole vaulter Anthony Ammirati misses the pole and knocks it down with his bulge during the Paris Olympics.

— Oli London (@OliLondonTV) August 3, 2024