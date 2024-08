Aerosmith τέλος: Το εμβληματικό ροκ συγκρότημα αποσύρεται από τη σκηνή

Οι Aerosmith πήραν τη δύσκολη απόφαση να αποσυρθούν από τις περιοδείες και τη σκηνή, αποτελώντας το τέλος μιας εποχής. Το εμβληματικό ροκ συγκρότημα ανακοίνωσε ότι δεν θα συνεχίσει να περιοδεύει λόγω των τραυματισμών που έχει υποστεί στις φωνητικές χορδές του ο τραγουδιστής Στίβεν Τάιλερ. «Ήταν το 1970 όταν μια σπίθα έμπνευσης έγινε οι Aerosmith. Χάρη σε εσάς, τον μπλε στρατό μας, αυτή η σπίθα πήρε φωτιά και καίει για πάνω από πέντε δεκαετίες. Κάποιοι από εσάς είστε μαζί μας από την αρχή και όλοι σας είστε ο λόγος που γράψαμε ιστορία στο rock ‘n’ roll», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσαν. Πέρυσι, ο 76χρονος Τάιλερ τραυμάτισε το λάρυγγά του, αναγκάζοντας το συγκρότημα να αναβάλει το υπόλοιπο της αποχαιρετιστήριας περιοδείας «Peace Out». Τελικά, φαίνεται ότι ο θρυλικός frontman δεν επανήλθε ποτέ πλήρως.

Dream On

«Πάντα θέλαμε να σας τρελαίνουμε στις ζωντανές εμφανίσεις μας», συνεχίζει η ανακοίνωση. «Όπως γνωρίζετε, η φωνή του Στίβεν είναι ένα όργανο που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Πέρασε μήνες δουλεύοντας ακούραστα για να φέρει τη φωνή του εκεί που ήταν πριν τον τραυματισμό του. Τον είδαμε να δυσκολεύεται παρά το γεγονός ότι είχε την καλύτερη ιατρική ομάδα στο πλευρό του». «Δυστυχώς, είναι σαφές, ότι η πλήρης αποκατάσταση από τον τραυματισμό της φωνής του δεν είναι δυνατή. Πήραμε μια σπαρακτική και δύσκολη, αλλά αναγκαία απόφαση – ως συγκρότημα αδελφών – να αποσυρθούμε από την περιοδεία».

Το συγκρότημα τόνισε ότι είναι «πέρα για πέρα ευγνώμονες» σε όσους αγόρασαν εισιτήρια για την περιοδεία και «το εξειδικευμένο συνεργείο μας, την απίστευτη ομάδα μας και τους χιλιάδες ταλαντούχους ανθρώπους που έκαναν εφικτές τις ιστορικές μας διαδρομές». Έκλεισαν το μήνυμά τους ευχαριστώντας «τους καλύτερους θαυμαστές στον πλανήτη Γη. Παίξτε τη μουσική μας δυνατά, τώρα και για πάντα. Dream On. Κάνατε τα όνειρά μας πραγματικότητα».

Aπό το 1970

Το συγκρότημα σχηματίστηκε στη Βοστώνη το 1970, με μέλη τους Στίβεν Τάιλερ, Τζο Πέρι, Ρέι Ταμπάνο, Τομ Χάμιλτον και Τζόι Κράμερ, με τον Μπραντ Γουίτφορντ να αντικαθιστά τον Ταμπάνο. Είχαν τεράστιες επιτυχίες κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, όπως τα «Dream On», «Sweet Emotion», «Janie’s Got a Gun» και «I Don’t Want to Miss a Thing». Το συγκρότημα κέρδισε τέσσερα Grammy και εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame το 2001.