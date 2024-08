Χόφμαν προβλέψεις: «Το ωράριο 9-5 δεν θα υπάρχει μέχρι το 2034»

Ο Ριντ Γκάρετ Χόφμαν, συνιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος του LinkedIn, έχει κάνει μια σοκαριστική πρόβλεψη. Επισήμανε ότι η «9-5 εργασία» θα εξαφανιστεί μέχρι το 2034. Ενδιαφέρον είναι ότι όλες οι προηγούμενες προβλέψεις του έχουν επαληθευτεί. Νωρίτερα είχε προβλέψει την άνοδο των κοινωνικών μέσων το 1997, ότι τα κοινωνικά δίκτυα θα άλλαζαν τον κόσμο, είχε δει την έλευση της οικονομίας διαμοιρασμού (ήταν πρώιμος επενδυτής στο Airbnb) και είχε προβλέψει την επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης πριν από το ChatGPT. Συγχρόνως, έχει προβλέψει ότι η «Επανάσταση της Gig economy» έρχεται και είναι μεγαλύτερη από ό,τι νομίζουμε. Σύμφωνα με την πρόβλεψή του, μέσα σε μια δεκαετία, το 50% του πληθυσμού θα είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και θα κερδίζουν περισσότερα από τους παραδοσιακούς υπαλλήλους. Επιπλέον, τα βιογραφικά θα ξεχαστούν σύντομα και το διαδικτυακό σας portfolio θα είναι το νέο σας CV, προέβλεψε. Οι εταιρείες θα προσλαμβάνουν με βάση την αποδεδειγμένη εργασία, όχι τα πτυχία ή τους τίτλους θέσης.

Επίσης, έχει προβλέψει ότι η εξαφάνιση των κεντρικών γραφείων έρχεται και συμβαίνει πιο γρήγορα απ’ ό,τι νομίζουμε. Το κόστος των γραφειακών χώρων θα μειωθεί κατά 40% μέχρι το 2034, με τις εταιρείες να μεταφέρονται online χωρίς φυσικά γραφεία. Για παράδειγμα, η GitLab που έχει πάνω από 1500 υπαλλήλους σε 65+ χώρες χωρίς φυσικό γραφείο. Ωστόσο, τόνισε ότι η εξαφάνιση των 9-5 θέσεων εργασίας δεν είναι απειλή, αλλά ευκαιρία να αλλάξουμε την έννοια της επιτυχίας. Το μέλλον ευνοεί αυτούς που προσαρμόζονται, πρόσθεσε.

Ο Ριντ Χόφμαν είναι Αμερικανός επιχειρηματίας, κεφαλαιούχος και συγγραφέας. Είναι πιο γνωστός ως ένας από τους συνιδρυτές του LinkedIn, της πλατφόρμας επαγγελματικής δικτύωσης που βοήθησε να λανσαριστεί το 2003. Πριν από το LinkedIn, ο Χόφμαν συμμετείχε σε πολλές άλλες τεχνολογικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της PayPal. Εκτός από τη δουλειά του στον τομέα της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας, ο Χόφμαν είναι σημαντικός κεφαλαιούχος στη Greylock Partners, όπου επενδύει και συμβουλεύει νεοσύστατες τεχνολογικές εταιρείες. Έχει γράψει επίσης βιβλία σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καριέρας, όπως το «The Startup of You», το οποίο εξετάζει στρατηγικές για τη διαχείριση της καριέρας κάποιου σαν να ήταν μια νεοσύστατη επιχείρηση.

Ο Χόφμαν είναι γνωστός για τις γνώσεις του στον τομέα της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων, και συχνά μοιράζεται την εμπειρία του μέσω δημόσιων ομιλιών και εμφανίσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

