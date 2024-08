Βρετανία επεισόδια: Ξεχειλίζει η οργή μετά τις φονικές επιθέσεις

Μεγαλώνει στη Βρετανία η οργή για τις επιθέσεις με μαχαίρι στο Σάουθπορτ που στοίχισε τη ζωή τριών νεαρών κοριτσιών. Ο θυμός μετατράπηκε σε βία καθώς οι διαδηλωτές πυρπολούσαν αυτοκίνητα της αστυνομίας, πετούσαν γυάλινα μπουκάλια και συγκρούονταν με αστυνομικούς σε όλο το Λονδίνο, το Χάρτλπουλ και το Μάντσεστερ χθες το βράδυ. Η αστυνομία ανακοίνωσε οτι ένα 17χρονο αγόρι κατηγορήθηκε για φόνο μετά τον θάνατο τριών κοριτσιών σε ένα μάθημα χορού με θέμα την Τέιλορ Σουίφτ στο Σάουθπορτ.

Οι ψευδείς εικασίες στο διαδίκτυο ότι ο ύποπτος είναι ένας αιτών άσυλο που ταξίδεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο με βάρκα φαίνεται να τροφοδότησε τη βία που ξεκίνησε έξω από ένα τζαμί στο Σάουθπορτ την Τρίτη και εξαπλώθηκε σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο χθες βράδυ.

Ο ύποπτος, ο οποίος είναι από το χωριό Μπανκς του Lancashire, αλλά γεννήθηκε στο Κάρντιφ της Ουαλίας, κατηγορείται για τη δολοφονία της εξάχρονης Μπέμπε Κινγκ, της επτάχρονης Eλσι Ντοτ Στάνκοουμπ και της εννιάχρονης ΑλιςΝτασίλβα Αγκιάρ. Ο έφηβος, ο οποίος δεν κατονομάζεται επειδή είναι κάτω των 18 ετών, έχει επίσης κατηγορηθεί για δέκα απόπειρες ανθρωποκτονίας και κατοχή αιχμηρού αντικειμένου.

Blood Sacrifice? UK stabbing attack at a dance class celebrating Taylor Swift’s music in Southport, England left three children dead and others injured. Residents clashed with the police over handling of the murderers who are allegedly muslims. pic.twitter.com/5zjpDEFr9c

— SynCronus (@syncronus) July 31, 2024