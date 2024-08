Τρανς Ολυμπιακοί 2024: Έξαλλος ο Σαλβίνι – «Φτάνει με τη woke ιδεολογία»

Ο Ματέο Σαλβίνι… ξέσπασε κατά της ΔΟΕ για το γεγονός ότι μία Ιταλίδα μποξέρ καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα μία τρανς αθλήτρια από την Αλγερία.

Η Άντζελα Καρίνι θα αντιμετωπίσει την Αλγερινή Ιμάνε Καλίφ, η οποία πήρε το δικαίωμα συμμετοχής από τη ΔΟΕ, παρότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Πυγμαχίας της το είχε απαγορεύσει.

Η Αλγερινή είναι το φαβορί, και ο Σαλβίνι έχει εξοργιστεί για το γεγονός ότι της επιτρέπουν να αγωνιστεί.

As if the Satanic display at the opening ceremony wasnt enough, the Olympics glorifies men punching women in the face with the intent of knocking them unconscious.

Imane Khelif is 1 of 2 male boxers fighting women at the Olympics. A woman is going to die. pic.twitter.com/kYJX1MaAw4

