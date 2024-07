Με χορό Χάκα γιόρτασε η γυναικεία ομάδα της Νέας Ζηλανδίας το χρυσό στο ράγκμπι

Το να δεις γυναίκες από τη Νέα Ζηλανδία να παρουσιάζουν τον παραδοσιακό χορό Χάκα είναι μάλλον σπάνιο. Ευτυχώς υπάρχει και η γυναικεία ομάδα ράγκμπι της χώρας, η οποία πήρε ακόμη ένα χρυσό, αυτή τη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024. Οι παγκόσμιες πρωταθλήτριες (το 2021 όταν και έγινε το τελευταίο χρονικά παγκόσμιο) αλλά και νούμερο 2 του παγκόσμιου ranking πίσω από την Αγγλία, τα βρήκαν σκούρα στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στον Καναδά (πίσω στο σκορ 12-7), ωστόσο βγήκαν στο δεύτερο για να… αποκαταστήσουν την τάξη κρατώντας άποντες τις αντιπάλους τους (19-12 τελικό σκορ).

