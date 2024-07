Τρία παιδιά νεκρά και οκτώ τραυματισμένα ο τελικός απολογισμός της επίθεσης με μαχαίρι στη Βρετανία

Θλιβερός είναι ο τελικός απολογισμός της επίθεσης 17χρονου με μαχαίρι κατά τη διάρκεια μαθήματος χορού στο Σάουθπορτ της βορειοδυτικής Αγγλίας, ο οποίος άφησε πίσω του τρία παιδιά νεκρά και οκτώ τραυματισμένα, πέντε εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση. Ένας 17χρονος συνελήφθη μετά την σφαγή που έγινε στην καρδιά των σχολικών διακοπών κατά την διάρκεια μαθήματος χορού με θέμα την Αμερικανίδα σταρ Τέιλορ Σουίφτ. Η αστυνομία δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής κανένα στοιχείο που να διαφωτίζει τα κίνητρα του δράστη και επαναλαμβάνει ότι δεν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια.

Στο Σάουθπορτ, την μικρή παραλιακή πόλη που απέχει περίπου εικοσαριά χιλιόμετρα από το Λίβερπουλ, οι κάτοικοι είναι σε κατάσταση σοκ: περαστικοί σταματούν για να αφήσουν λουλούδια, κάρτες, λούτρινα ζωάκια στην Χαρτ Στριτ. «Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που έγινε εδώ», λέει η Λιν Χασάν. Η κόρη της βρισκόταν σε γειτονικό παιδικό σταθμό την ώρα της επίθεσης. «Τα παιδιά θα έπρεπε να βρίσκονται με ασφάλεια σε κλαμπ διακοπών… θα έπρεπε να χαίρονται τις διακοπές τους χωρίς να φοβούνται ότι θα τα μαχαιρώσουν».

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης μπήκε στο κτίριο και άρχισε να χτυπά με μαχαίρι τα παιδιά που συμμετείχαν στο χορευτικό δρώμενο. Το δρώμενο είχε παρουσιαστεί από τους διοργανωτές στα κοινωνικά μέσα ως μάθημα χορού και γιόγκα με θέμα την Τέιλορ Σουίφτ, που έδωσε σειρά συναυλιών στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούνιο και θα κλείσει με συναυλία στο Λονδίνο τον Αύγουστο την ευρωπαϊκή της περιοδεία. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της αστυνομίας, τρία παιδιά είναι νεκρά, οκτώ τραυματίστηκαν. Δύο ενήλικες που τραυματίστηκαν προσπαθώντας να προστατέψουν τα παιδιά βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. «Δυστυχώς, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ένα τρίτο παιδί απεβίωσε ως αποτέλεσμα των τραυμάτων που υπέστη σε επίθεση με μαχαίρι στο Σάουθπορτ χθες το πρωί», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ. «Το εννιάχρονο κορίτσι πέθανε στο νοσοκομείο τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη 30 Ιουλίου. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι τα παιδιά που πέθαναν χθες ήταν κορίτσια ηλικίας έξι και επτά ετών. Άλλα οκτώ παιδιά υπέστησαν μαχαιριές που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης και πέντε από αυτά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση».

Η σύζυγος του ενός από τους τραυματισμένους, του Τζόναθαν Χέις, 63 ετών, δήλωσε στην Daily Telegraph ότι μαχαιρώθηκε στο πόδι στην προσπάθειά του να παρέμβει. «Το γραφείο μας βρίσκεται στο ίδιο κτίριο με το στούντιο του χορού. Ακουσε κραυγές και βγήκε, είδε τον δράστη, είδε ότι είχε τραυματίσει ένα παιδί και προσπάθησε να του πάρει το μαχαίρι». Η περιοχή παραμένει και σήμερα αποκλεισμένη. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές φρίκης. Αιμόφυρτα παιδιά έβγαιναν στον δρόμο, αλλόφρονες μητέρες αναζητούσαν τα παιδιά τους. Κάποιοι διηγήθηκαν ότι είδαν τον δράστη να βγαίνει από ταξί και ότι αρνήθηκε να πληρώσει την κούρσα.

«Ξέρω ότι ολόκληρη η χώρα είναι βαθιά σοκαρισμένη», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ενώ ο βασιλιάς Κάρολος απηύθυνε «τα πιο ειλικρινή του συλλυπητήρια, τις προσευχές του και την βαθειά του συμπάθεια». Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ έγραψαν στο Χ: «Ως γονείς, δεν μπορούμε να διανοηθούμε αυτό που ζουν οι οικογένειες, οι φίλοι, οι κοντινοί άνθρωποι των νεκρών και των τραυματιών στο Σάουθπορτ». Η υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ βρέθηκε στο σημείο το πρωί για να συναντήσει τις δυνάμεις ασφαλείας.

