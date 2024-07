Τραμπ – Εκλογές ΗΠΑ 2024: “Αν εκλεγεί εγώ θα φύγω από τη χώρα”, λέει η Σάρον Στόουν

Το ενδεχόμενο να κερδίσει τις εκλογές και την προεδρία των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν φαίνεται να αρέσει σε πολλές διασημότητες από τον χώρο του Χόλιγουντ. Πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν την Κάμαλα Χάρις δημόσια. Ωστόσο, η Σάρον Στόουν το «πήγε» ένα βήμα παραπέρα. Σύμφωνα με την Daily Mail, η ηθοποιός δήλωσε, πως αν εκλεγεί ο Τραμπ, θα φύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα ζήσει στην Ιταλία.

