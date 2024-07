Ολυμπιακοί Αγώνες 2024 ορεινή ποδηλασία: Ξέσπασε σε κλάματα ο εκφωνητής

Γεμάτος συναίσθημα ήταν ο τερματισμός της Πολίν Φεράντ-Πρεβό στον τελικό της ορεινής ποδηλασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, στον οποίο κατέκτησε ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο στην καριέρα της.

🇫🇷🚴‍♀️ PAULINE FERRAND-PRÉVOT DÉCROCHE LA MÉDAILLE D'OR OLYMPIQUE EN VTT CROSS-COUNTRY !! ET DE 2 POUR LA FRANCE !

Η Γαλλίδα ποδηλάτισσα ήταν φανερά συγκινημένη όσο επιβεβαίωνε τη νίκη της, ένα συναίσθημα που μοιράστηκε κι ο εκφωνητής της μετάδοσης για λογαριασμό του France 2.

Suivez l'intégralité des Jeux de #Paris2024 sur Eurosport via Max

Στην ίδια διαδρομή μια άλλη Γαλλίδα, η Λοάνα Λακόντ, στάθηκε άτυχη όταν έχασε την ισορροπία της και έπεσε άσχημα στο έδαφος, ωστόσο ο τραυματισμός της δεν ήταν πολύ σοβαρός.

Plus de peur que de mal pour Loana Lecomte après sa grosse chute lors de l'épreuve de VTT cet après-midi. La Française, touchée à la mâchoire et à l'œil, a été contrainte à l'abandon alors qu'elle était toujours en course pour la médaille de bronze.

📸FFC#Paris2024 pic.twitter.com/6KQisKUE7E

