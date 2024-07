Επίθεση Χεζμπολάχ σε Ισραήλ: Πολύνεκρο λιβανικό πλήγμα σε γήπεδο

Σε αντίποινα προχώρησε το Ισραήλ μετά την πολύνεκρη χθεσινή επίθεση σε γήπεδο ποδοσφαίρου στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν, κατά την οποία 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Το Ισραήλ είπε ότι εντόπισε «περίπου 30 βλήματα» που περνούσαν από τον Λίβανο στο ισραηλινό έδαφος σε ένα μπαράζ, για το οποίο κατηγόρησε την υποστηριζόμενη από το Ιράν λιβανική μαχητική οργάνωση Χεζμπολάχ, χαρακτηρίζοντας την ως την πιο θανατηφόρα επίθεση εναντίον του από τις 7 Οκτωβρίου.

Σε αντίποινα, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν σειρά στόχων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το IDF. Οι στόχοι περιελάμβαναν αποθήκες όπλων και άλλες υποδομές στη Σαμπρίχα και στο Μπουρτζ ελ Σμάλι κοντά στην Τύρο, την κοιλάδα Μπεκάα και τις περιοχές Κφαρκέλα, Ραμπ Ελ Ταλάτιν, Χιάμ και Τάιρ Χάρφατου νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με τον στρατό. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε πως το λιβανικό ισλαμιστικό κίνημα θα πληρώσει «ακριβά» την επίθεση, που έπληξε το αραβικό χωριό Ματζντάλ Σαμς.

Η Χεζμπολάχ διέψευσε πως η ρουκέτα εκτοξεύθηκε από δικούς της μαχητές. Η εκτόξευση της ρουκέτας έγινε λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση πως τέσσερις μαχητές της Χεζμπολάχ, σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό στον νότιο Λίβανο. Ο Ισραηλινός αντιναύαρχος Ντανιέλ Χαγκαρί είπε ότι ο πύραυλος που έπληξε το γήπεδο ποδοσφαίρου ήταν ένας «ιρανικός πύραυλος Falaq 1 που μετέφερε κεφαλή 50 κιλών». «Πρόκειται για ένα μοντέλο που ανήκει αποκλειστικά στη Χεζμπολάχ και απόψε προκάλεσε το θάνατο 12 νεαρών αγοριών και κοριτσιών», πρόσθεσε.

My heart breaks for the families. Now their children are gone.

These are the 12 Israeli-Druze children Hezbollah murdered.

Νωρίτερα χθες, ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι επισπεύδει την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες και επιστρέφει στο Ισραήλ λόγω της επίθεσης και είπε ότι θα συγκαλέσει το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας αμέσως μετά την επιστροφή του.ΩΟ πρωθυπουργός είπε ότι ήταν «σοκαρισμένος» από την επίθεση. «Μπορώ να πω ότι το κράτος του Ισραήλ δεν θα σιωπήσει για αυτό. Δεν θα το θέσουμε εκτός ημερήσιας διάταξης», είπε. Το Γραφείο Τύπου της ισραηλινής κυβέρνησης ανέφερε ότι ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ διενεργούσε αξιολόγηση της κατάστασης μαζί με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού και ανώτερα στελέχη της άμυνας.

Σε δηλώσεις του το Σάββατο, ο Γκάλαντ είπε ότι το Ισραήλ θα απαντήσει στον εχθρό «σκληρά». Από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, η Χεζμπολάχ, σύμμαχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, άνοιξε μέτωπο στον βορρά και ανταλλάσσει πυρά στην πράξη καθημερινά πυρά με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Επισήμως, ο Λίβανος και το Ισραήλ βρίσκονται –εδώ και δεκαετίες– σε κατάσταση πολέμου, αλλά οι πρόσφατες εντάσεις μέχρι στιγμής δεν έχουν κλιμακωθεί σε πλήρη σύγκρουση. Τα χτυπήματα έχουν γίνει πιο συχνά τις τελευταίες εβδομάδες και τόσο η Χεζμπολάχ όσο και το Ισραήλ στοχεύουν τοποθεσίες όλο και πιο βαθιά το ένα στο έδαφος του άλλου.

Israel struck several areas in southern Lebanon including Tyre, Kafrkila, Beeqa and Khyam. pic.twitter.com/5bT9nQ0By9

Οι εντάσεις αυξήθηκαν περαιτέρω τις τελευταίες εβδομάδες όταν το Ισραήλ σκότωσε δύο υψηλόβαθμους διοικητές της Χεζμπολάχ – τον ​​Σάμι Ταλέμπ Αμπντουλάχ τον Μάιο και τον Μοχάμεντ Νεάμα Νάσερ τον Ιούνιο – κατηγορώντας τους ότι διεύθυναν τρομοκρατικές επιθέσεις τόσο πριν όσο και μετά τις επιθέσεις της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου από τη Γάζα. Η Χεζμπολάχ αντέδρασε εκτοξεύοντας εκατοντάδες πυραύλους στο Ισραήλ.

1 Hezbollah rocket murdered 12 Israeli-Druze children in an instant.

11,000 rockets/mortars have targeted Israel since 10/7. The ONLY REASON thousands of Israeli kids haven’t been murdered is b/c of the Iron Dome.

The same Iron Dome AOC and The Squad failed to DEFUND in 2021. pic.twitter.com/J9c6QAQHHn

— The Persian Jewess (@persianjewess) July 28, 2024