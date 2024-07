«Μυστικός δείπνος» Ολυμπιακοί 2024: Drag queen και ο… Διόνυσος σε πιατέλα

Ποικίλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024, καθώς οι περφόρμανς χαρακτηρίστηκαν αμφιλεγόμενες και δεν έτυχαν ενθουσιασμού.

Μία από τις ενότητες είχε θέμα τη «γιορτή», όπου στο Passerelle Debilly, η DJ Barbara Butch διασκεύασε πολλά γαλλικά ποπ τραγούδια, ενώ σελέμπριτις ντύθηκαν από Γάλλους σχεδιαστές. Κάθε σχεδιαστής διέθεσε ένα εμβληματικό σχέδιο από τις συλλογές του προκειμένου να συμμετάσχει με τον τρόπο του στην Τελετή Έναρξης.

What on earth is happening at the Olympics opening ceremony? pic.twitter.com/tG0nS6o1kW

— Clown World ™ 🤡 (@ClownWorld_) July 26, 2024