Debate Τραμπ – Χάρις: «Ανάρμοστο να οριστεί τηλεμαχία με την Χάρις»

Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως θα ήταν «ανάρμοστο» να οριστεί τηλεμαχία με την Κάμαλα Χάρις όσο ακόμη η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει λάβει και τυπικά το χρίσμα του Δημοκρατικού κόμματος, άρα δεν είναι επισήμως υποψήφια της παράταξης στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη (25/7) η ομάδα που διεξάγει την εκστρατεία του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου, που διεκδικεί το αξίωμα για τρίτη φορά. «Θα ήταν ανάρμοστο να προγραμματιστεί οτιδήποτε με τη Χάρις, καθώς οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν κάλλιστα να αλλάξουν γνώμη», σχολίασε η ομάδα του μεγιστάνα, αντιδρώντας σε δήλωση της άλλοτε εισαγγελέα —η οποία θεωρείται πως στην πράξη εξασφάλισε ήδη το χρίσμα και θα αντικαταστήσει τον απερχόμενο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στο ψηφοδέλτιο— ότι είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε ντιμπέιτ.

Σημειώνεται πως ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News, κατήγγειλε τη «βάναυση» στάση του Δημοκρατικού κόμματος που «εκδίωξε» τον Μπάιντεν. «Τον ανάγκασαν να φύγει, η Πελόζι, ο Ομπάμα και άλλοι», είπε. «Τους έβλεπα στην τηλεόραση, ήταν τόσο ευγενικοί, “Ω ναι, αγαπάμε τον Τζο, αγαπάμε τον Τζο”. Αλλά στο παρασκήνιο, ξέρω πολύ καλά ότι ήταν βάναυσοι» απέναντί του, δήλωσε ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων στις εκλογές του Νοεμβρίου. «Προσπάθησαν να κάνουν πραξικόπημα», δήλωσε ο Τραμπ για τα τεκταινόμενα στο αντίπαλό του κόμμα. Η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις, που είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα πάρει το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών, «είναι χειρότερη» από τον Μπάιντεν, τόνισε επίσης ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας στο Fox News, το τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμούν οι συντηρητικοί Αμερικανοί.

Η Κάμαλα Χάρις με τη σειρά της πέταξε το γάντι στον Ντόναλντ Τραμπ και δήλωσε έτοιμη για μια τηλεμαχία με τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων. Η Χάρις σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ κατηγόρησε μάλιστα τον Ντόναλντ Τράμπ ότι ενώ συμφώνησε για την διεξαγωγή της τηλεμαχίας στις 10 Σεπτεμβρίου, τώρα φαίνεται πως υπαναχωρεί. «Οι ψηφοφόροι αξίζουν να δουν το ντιμπέιτ. Είμαι έτοιμη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν» ήταν το μήνυμα που έστειλε η Καμάλα Χάρις η οποία προφανώς θεωρεί ότι θα μαζέψει τη ζημιά που προκάλεσε στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών η πρώτη τηλεοπτική αντιπαράθεση μεταξύ Τραμπ και Μπάιντεν.

Trump agreed on a September 10th debate.

It now appears he’s backpedaling.

Voters deserve to see the split screen that exists on a debate stage.

I’m ready. So let’s go.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 25, 2024