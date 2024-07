Παραπληγικός Ολυμπιακή Φλόγα 2024: Το απίστευτο, συγκινητικό βίντεο με τον Κεβίν Πιέτ

Viral έχει γίνει το βίντεο με τον αθλητή Κεβίν Πιέτ, ανάπηρο από την μέση και κάτω, να περπατά ξανά με εξωσκελετό, κρατώντας την Ολυμπιακή φλόγα. Το βίντεο με τον αθλητή του τένις να μεταφέρει την ολυμπιακή φλόγα με έχει συγκεντρώσει πάνω από 2 εκατομμύρια προβολές. Πριν από δέκα χρόνια, ένα τροχαίο ατύχημα στέρησε από τον Γάλλο αστέρα του τένις Kevin Piette την ικανότητα να περπατάει, αλλά αυτό φαίνεται δεν ήταν αρκετό για να τα τον εμποδίσει να κάνει «θαύματα» στη ζωή του. Ενώ το αναπηρικό καροτσάκι είναι ο μόνιμος σύντροφός του, κάποιες μέρες φοράει έναν εξωσκελετό υψηλής τεχνολογίας, με την βοήθεια της εταιρείας Wandercraft, με την οποία συνεργάζεται ο αθλητής εδώ και κάποια χρόνια.

Μετέφερε την ολυμπιακή φλόγα με την βοήθεια εξωσκελετού

Στο βίντεο, οι άνθρωποι γύρω του φαίνονται να ξεσπούν σε επευφημίες και να τον υποστηρίζουν. Με αυτόν τον εξοπλισμό, ο Πιέτ μπορεί να σηκώνεται στα πόδια του, να κάνει βήματα και να πραγματοποιεί καθημερινές εργασίες με μια νέα ελευθερία, δίνοντας μια γεύση στην ανθρωπότητα για το πού μπορούμε να φτάσουμε. Μεταφέροντας την ολυμπιακή φλόγα, ο Πιέτ εμπνέει και άλλους να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και να υποστηρίξουν την τεχνολογική καινοτομία για τα άτομα με αναπηρία. Η συνοδευτική λεζάντα της ανάρπαστης ανάρτησης αναφέρει: «Ο Kevin Piette, παραπληγικός από ένα ατύχημα, έγραψε ιστορία σήμερα μεταφέροντας την Ολυμπιακή φλόγα με τον εξωσκελετό του!»

Μια συγκινητική λεπτομέρεια στο βίντεο είναι το χαμόγελο που απλώνεται σιγά σιγά στο πρόσωπο του Piette, όσο συνειδητοποιεί το επίτευγμά του. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, ο Κεβίν Πιέτ είναι η προσωποποίηση της αφοσίωσης στην επίτευξη ενός σκοπού.

«Ο Κεβίν είναι η ενσάρκωση της αθλητικής δέσμευσης, της επιθυμίας για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και του πνεύματος της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, με μεταδοτική ενέργεια! Παρά το ατύχημα που τον άφησε παραπληγικό πριν από 11 χρόνια, ο Κέβιν δεν έχει ρίξει λευκή πετσέτα. Αντιθέτως, επέστρεψε στο τένις ως παρα-αθλητής και έγινε «πιλότος» εξωσκελετού».

Kevin Piette, paraplegic since an accident, made history today by carrying the Olympic flame with his exoskeleton! 💪

pic.twitter.com/oejQHQRAwG

— Kevin W. (@Brink_Thinker) July 23, 2024