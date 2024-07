Κρεβάτια – Ολυμπιακοί Αγώνες: Αθλητές δοκιμάζουν την αντοχή τους στο Tik Tok

Οι αθλητές των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 έχουν αρχίσει να καταφθάνουν στο Ολυμπιακό Χωριό και κάποιοι από αυτούς θέλησαν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα των χαρτονένιων κρεβατιών. Ο Βρετανός δύτης Τομ Ντέιλι μοιράστηκε στον λογαριασμό του στο TikTok ένα βίντεο για να δώσει στους θαυμαστές του μια προσεκτική ματιά στα περιβόητα κρεβάτια, τα οποία φημολογείται ότι δεν είναι αρκετά ανθεκτικά για να αντέξουν σεξουαλική δραστηριότητα, ενώ οι διοργανωτές λένε ότι είναι φτιαγμένα από χαρτόνι για την ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

«Ξεκινώντας λοιπόν το βίντεό του, ο χρυσός ολυμπιονίκης της Βρετανίας έδειξε το κεφαλάρι του κρεβατιού, το οποίο, όπως είπε, «είναι από χαρτόνι». Στη συνέχεια έδειξε ένα λεπτό στρώμα πάνω σε μια βάση και πάλι από χαρτόνι. «Και έχουμε και τη δική μας παπλωματοθήκη Παρίσι ’24» πρόσθεσε. Ο Ντάλεϊ, ακολούθως, έδειξε τη σταθερότητα του κρεβατιού πηδώντας πάνω κάτω, λέγοντας: «Όπως μπορείτε να δείτε, είναι αρκετά ανθεκτικά».

Και δεν ήταν ο μόνος που παρουσίασε την αντοχή των κρεβατιών των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο Ιρλανδός αθλητής της γυμναστικής Ρις Μακ Κλέναχαν έθεσε επίσης σε δοκιμασία τα κρεβάτια, καταγράφοντας τον εαυτό του να αναπηδά, να στριφογυρίζει, να ποδοπατά και να χτυπά το κρεβάτι με όλη του τη δύναμη. «Όχι, περνάει το τεστ» λέει στο τέλος του βίντεο. «Πρόκειται για fake news» προσθέτει αναφορικά με τη φήμη πως τα κρεβάτια είναι κατά του σεξ. Εκτός από τους δύο αυτούς αθλητές, και οι Αυστραλές τενίστριες Ντάρια Σαβίλ και Έλεν Περέζ δοκίμασαν επίσης τα όρια του κρεβατιού κάνοντας διάφορες ασκήσεις.

Τα συγκεκριμένα κρεβάτια έκαναν το ντεμπούτο τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021 και απέσπασαν κακές κριτικές από ορισμένους αθλητές. Τότε, ο δρομέας της ομάδας των ΗΠΑ, Πολ Τσέλιμο, υποστήριξε πως η επιλογή των χαρτονένιων κρεβατιών «αποσκοπούσε στην αποφυγή της οικειότητας μεταξύ των αθλητών». Σε ανάρτησή του τότε στο Χ, έγραψε: «Τα κρεβάτια θα μπορούν να αντέξουν το βάρος ενός ατόμου για να αποφεύγονται καταστάσεις πέρα από τον αθλητισμό».

Οι αξιωματούχοι πάντως της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού ξεκαθάρισαν τον Μάιο στο Reuters πως η επιλογή του συγκεκριμένου υλικού έγινε «για να εξασφαλιστεί η ελάχιστη περιβαλλοντική επίπτωση και μια δεύτερη ζωή για όλο τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται κατά τη σύντομη περίοδο των Αγώνων». Η δήλωση πρόσθεσε: «Είναι αυτονόητο ότι η ποιότητα των επίπλων έχει ελεγχθεί αυστηρά για να διασφαλιστεί ότι είναι ανθεκτικά, άνετα και κατάλληλα για όλους τους αθλητές που θα τα χρησιμοποιήσουν και οι οποίοι καλύπτουν ένα πολύ ευρύ φάσμα σωματότυπων».

July 4, 2024