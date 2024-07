Τραμπ – απόσυρση Μπάιντεν: Η ευχή που δεν πραγματοποιήθηκε

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε ο Τζο Μπάιντεν να μείνει όσο το δυνατόν περισσότερο στην προεκλογική εκστρατεία σύμφωνα με τον γνωστό Βρετανό δημοσιογράφο Πιρς Μόργκαν. Το αποκάλυψε ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν μετά την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Τραμπ. Ακόμη ανέφερε ότι ο Τραμπ τον ρώτησε για το ντιμπέιτ με τον πρόεδρο.

«Ήταν ένα προβλέψιμο ναυάγιο για τον κ. Μπάιντεν. Ήταν τόσο ντροπιαστικό. Η 12χρονη κόρη μου κατέβηκε και ρώτησε αν κοιμάται», είπε χαρακτηριστικά ο Μόργκαν. «Αν παραμείνει στην κούρσα, θα κερδίσετε. Και ακόμη και αν δεν παραμείνει, εξακολουθώ να πιστεύω ότι θα κερδίσετε», πρόσθεσε. Ο Τραμπ φέρεται να του απάντησε: «Το ελπίζω. Αλλά τέσσερις μήνες είναι μεγάλο χρονικό διάστημα στην πολιτική. Κοιτάξτε τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Ελπίζω απλώς να παραμείνει όσο το δυνατόν περισσότερο».

Democratic voters have new hope for beating Trump after Biden drops out https://t.co/Oz5QdDwSu0

— KAGS News (@KAGSnews) July 22, 2024