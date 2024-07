Νεκρό ζευγάρι Ατλαντικός: Τα πιθανά σενάρια της τραγωδίας

Τραγική κατάληξη είχε η απόφαση ενός ζευγαριού να διασχίσει με σκάφος τον Ατλαντικό καθώς βρέθηκε νεκρό σε σωστική λέμβο η οποία ξεβράστηκε σε απομονωμένο νησί στον Καναδά σχεδόν έξι εβδομάδες από την τελευταία φορά που είχαν δώσει σημεία ζωής. Η 54χρονη Βρετανίδα Σάρα Πάκγουντ και ο 70χρονος Καναδός σύζυγός της Μπρετ Κλίμπερι εκτιμάται ότι εγκατέλειψαν το σκάφος τους και πέθαναν πριν ξεβραστούν στο νησί Σέιμπλ, γνωστό και ως το κοιμητήριο του Ατλαντικού στις 12 Ιουλίου.

Η εξαφάνιση του ζευγαριού είχε δηλωθεί στις 18 Ιουνίου μετά την αναχώρησή τους από τη Νέα Σκοτία με το σκάφος τους Θήρος. Το ζευγάρι, όπως αναφέρει η Guardian ήθελε να φτάσει στις Αζόρες, ένα νησιωτικό σύμπλεγμα που ανήκει στην Πορτογαλία και είναι στο μέσο του Ατλαντικού με το ταξίδι να διαρκεί 21 μέρες.

Τα αίτια της τραγωδίας είναι υπό διερεύνηση. Ένα από τα πιθανά σενάρια είναι ότι το σκάφος τους χτυπήθηκε από διερχόμενο φορτηγό πλοίο που δεν κατάλαβε τη σύγκρουση. «Το πλήρωμα του ιστιοφόρου είτε δεν μπόρεσε να αποφύγει τη σύγκρουση» είτε θα μπορούσε να ήταν κάτω με το Θήρος στον αυτόματο πιλότο, σύμφωνα με καναδικά ΜΜΕ.

Περισσότερα από 350 ναυάγια έχουν καταγραφεί στο νησί Σέιμπλ – το οποίο είναι ακατοίκητο εκτός από το προσωπικό των κυβερνητικών σταθμών διάσωσης – από το 1583. Το ζευγάρι γνωρίστηκε τυχαία σε μια στάση λεωφορείου στο Λονδίνο το 2015, όταν ο Κλίμπερι βρισκόταν στο Λονδίνο και ετοιμαζόταν να δωρίσει ένα νεφρό στην αδελφή του.

