Μπάιντεν απόσυρση: «Προς το συμφέρον της χώρας θα παραιτηθώ»

O Τζο Mπάιντεν αποσύρει την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ. Ο Τζο Μπάιντεν αποσύρθηκε από την προεδρική κούρσα για το 2024 μετέδωσε το SkyNews. Σε μια εξέλιξη που στέλνει την αναμέτρηση σε αχαρτογράφητα νερά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι δεν θα διεκδικήσει πλέον δεύτερη θητεία. Σε δήλωσή του απευθυνόμενος στους «συμπατριώτες μου Αμερικανούς», είπε ότι ήταν «η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω ως πρόεδρός σας». «Αν και ήταν πρόθεσή μου να διεκδικήσω την επανεκλογή μου, πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον του κόμματός μου και της χώρας για μένα να παραιτηθώ και να επικεντρωθώ αποκλειστικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων μου ως πρόεδρος για το υπόλοιπο της θητείας μου».

«Συμπολίτες μου Αμερικανοί,

Τα τελευταία τριάμισι χρόνια, έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο ως Έθνος. Σήμερα, η Αμερική έχει την ισχυρότερη οικονομία στον κόσμο. Κάναμε ιστορικές επενδύσεις στην ανοικοδόμηση του έθνους μας, στη μείωση του κόστους των συνταγογραφούμενων φαρμάκων για τους ηλικιωμένους και στην επέκταση της προσιτής υγειονομικής περίθαλψης σε αριθμό ρεκόρ Αμερικανών. Παρείχαμε την απαραίτητη περίθαλψη σε ένα εκατομμύριο βετεράνους που εκτέθηκαν σε τοξικές ουσίες. Ψηφίσαμε τον πρώτο νόμο για την ασφάλεια των όπλων εδώ και 30 χρόνια. Διορίσαμε την πρώτη Αφροαμερικανίδα στο Ανώτατο Δικαστήριο. Και περάσαμε τον πιο σημαντική νομοθεσία για το κλίμα στην ιστορία του κόσμου. Η Αμερική δεν ήταν ποτέ καλύτερη σε θέση να ηγηθεί από ό,τι σήμερα. Ξέρω ότι τίποτα από αυτά δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς εσάς, τον αμερικανικό λαό. Μαζί, εμείς ξεπεράσουμε μια πανδημία που συμβαίνει μια φορά τον αιώνα και τη χειρότερη οικονομική κρίση από τη Μεγάλη Ύφεση. Προστατέψαμε και διατηρήσαμε τη Δημοκρατία μας. Και αναζωογονήσαμε και ενισχύσαμε τις συμμαχίες μας σε όλο τον κόσμο.

Ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω ως πρόεδρός σας. Και ενώ ήταν η δική μου πρόθεση να διεκδικήσω την επανεκλογή μου, πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον του κόμματός μου και της χώρας για μένα να παραιτηθώ και να επικεντρωθώ αποκλειστικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων μου ως Πρόεδρος για το υπόλοιπο της θητείας μου. Θα μιλήσω στο Έθνος αργότερα αυτή την εβδομάδα με περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την απόφασή μου. Προς το παρόν, επιτρέψτε μου να εκφράσω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου σε όλους εκείνους που εργάστηκαν τόσο σκληρά για να με δουν επανεκλεγώ. Θέλω να ευχαριστήσω την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις που ήταν ένας εξαιρετικός συνεργάτης σε αυτή τη δουλειά. Και επιτρέψτε μου να εκφράσω την εγκάρδια εκτίμησή μου στον αμερικανικό λαό για την πίστη και την εμπιστοσύνη που μου δείξατε

Πιστεύω σήμερα αυτό που πάντα πίστευα: ότι δεν υπάρχει τίποτα που η Αμερική δεν μπορεί να κάνει – όταν το κάνουμε μαζί. Πρέπει απλώς να θυμόμαστε ότι είμαστε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής». Ο Μπάιντεν, 81 ετών, είχε προηγουμένως επιμείνει ότι ήταν ο καταλληλότερος για να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στις επερχόμενες εκλογές, αλλά είχε αντιμετωπίσει πολλαπλές εκκλήσεις από το ίδιο του το κόμμα να παραιτηθεί. Η προσοχή θα στραφεί τώρα στο ποιος θα τον διαδεχθεί, με την επιλογή να είναι πιθανό να γίνει στο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών τον Αύγουστο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την αποχώρηση του Τζο Μπάιντεν από την κούρσα για την προεδρία των ΗΠΑ Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με το CNN λίγα λεπτά αφότου ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του 2024, ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Μπάιντεν θα «μείνει ως ο χειρότερος πρόεδρος μακράν στην ιστορία της χώρας μας». Αν και δεν είναι σαφές ποιος θα είναι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει ότι η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις θα είναι πιο εύκολο να νικηθεί από ό,τι θα ήταν ο Μπάιντεν.

«Είμαι μόνο περήφανη σήμερα για του παππού μου, τον Πρόεδρό μας, τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος υπηρέτησε τη χώρα μας με όλη του την ψυχή και με απαράμιλλη διάκριση. Όχι μόνο υπήρξε -και θα συνεχίσει να είναι- ο πιο αποτελεσματικός πρόεδρος της ζωής μας, αλλά πιθανότατα έχει ήδη εδραιωθεί ως ο πιο αποτελεσματικός και επιδραστικός δημόσιος λειτουργός στην ιστορία του έθνους μας. Βρέθηκε στο επίκεντρο και είχε ουσιαστικό αντίκτυπο σε κάθε σημαντικό ζήτημα που αντιμετώπισε η χώρα μας και ο κόσμος εδώ και 50 χρόνια. Ο κόσμος μας είναι σήμερα καλύτερος με πολλούς τρόπους χάρη σε αυτόν. Στους Αμερικανούς που πάντα τον υποστήριζαν, διατηρήστε την πίστη σας. Πάντα θα έχει τη δική μας», έγραψε σε ανάρτησή της η εγγονή του Αμερικανού προέδρου.

— Naomi Biden (@NaomiBiden) July 21, 2024