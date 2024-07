Ευρωκοινοβούλιο 2024 – DW: Tα πρώτα δείγματα γραφής στο Στρασβούργο

Ενισχυμένες εμφανίζονται οι ακροδεξιές και αντι-συστημικές πολιτικές δυνάμεις στo νέo Ευρωκοινοβούλιο, με τους νεοεκλεγμένους ευρωβουλευτές να δίνουν στο Στρασβούργο τα πρώτα δείγματα γραφής. Σύμφωνα με την ανάλυση του ανταποκριτή της ελληνικής σύνταξης της Deutsche Welle, ακροδεξιοί και «αντι-συστημικοί» μπορεί να βγήκαν ενισχυμένοι από τις κάλπες, αλλά επέδειξαν σχετική εγκράτεια στην Ολομέλεια:

«Όταν ο ευρωβουλευτής Ματέο Σαλβίνι επέστρεφε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τη νίκη του στις εθνικές εκλογές του 2018 (στην Ιταλία δεν προβλέπεται ασυμβίβαστο μεταξύ Ευρωβουλής και εθνικού Κοινοβουλίου) οι Έλληνες δημοσιογράφοι στο Στρασβούργο έζησαν ένα ελαφρώς κωμικοτραγικό επεισόδιο, που μάλλον τους θύμισε το ανεπανάληπτο «Εγέρθητι» των ημετέρων εθνικοφρόνων… Μαζί με τον Σαλβίνι μπήκαν στην αίθουσα Τύπου συνεργάτες ή απλοί κλακαδόροι της «Λέγκας», ένας από τους οποίους άρχισε να φωνάζει ότι άπαντες οι παριστάμενοι όφειλαν να χαιρετίσουν τον αρχηγό με ένα ζωηρό χειροκρότημα. Ευτυχώς οι δημοσιογράφοι αγνόησαν την «ημερήσια διαταγή» και συνέχισαν τη δουλειά τους, η οποία προφανώς δεν είναι να γράφουν δελτία Τύπου για τη «Λέγκα».

🇪🇺#EU:

Here is what the European Parliament looks like after its constitutive session.

EPP: 188 seats

S&D: 136

PfE: 84

ECR: 78

RE: 77

Greens/EFA: 53

The Left: 46

ESN: 25

NI: 33

The European People’s Party group remains the largest group in the European Parliament, followed by… pic.twitter.com/6WV7AiVV9C

— World Elects (@ElectsWorld) July 16, 2024