Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: «Δεν με προειδοποίησε κανείς πριν ανέβω στη σκηνή»

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες Σάββατο (20/7) στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι δεν έλαβε καμιά προειδοποίηση από τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ προτού ανέβει στη σκηνή για να εκφωνήσει ομιλία σε συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια την προηγούμενη εβδομάδα, όταν τραυματίστηκε από τα πυρά του 20χρονου επίδοξου δολοφόνου. «Έγιναν λάθη», είπε ο δημοσιογράφος στον Τραμπ. «Παρακολουθούσαν τον τύπο επί σχεδόν μια ώρα, νωρίτερα. Κανείς δεν σας είπε να μην ανέβετε στη σκηνή;» ρώτησε τον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ ο οποίος διεκδικεί μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο.

«Κανείς δεν το ανέφερε, κανείς δεν είπε ότι υπήρχε πρόβλημα», απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ και συνέχισε λέγοντας: «Θα περίμενα για 15 (λεπτά), θα μπορούσαν να πουν να περιμένουμε για 15 λεπτά, 20 λεπτά, 5 λεπτά, οτιδήποτε. Κανείς δεν μίλησε!». «Πώς ανέβηκε κάποιος σε εκείνη τη στέγη;» διερωτήθηκε ο Τραμπ για τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς. «Και γιατί δεν αναφέρθηκε, αφού τον είδαν πάνω στη στέγη», συμπλήρωσε.

Trump says he “took a bullet for democracy” at Michigan rally, his 1st since surviving assassination attempt! Vows to “take back the White House” & thanks supporters for showing up despite shooting in the previous rally. #919News pic.twitter.com/HATyvfv5Qf

Τον χώρο της ομιλίας στην οποία αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον υποψήφιο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να «σκάναρε» με τη χρήση drone ο ένοπλος δράστης. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δράστης να χρησιμοποίησε drone σε μια «αναγνωριστική επίσκεψη» στον χώρο της συγκέντρωσης την ημέρα του πυροβολισμού, δήλωσε αξιωματούχος στο CNNi. Οι αστυνομικοί, ενώ έψαχναν για πειστήρια στο όχημα του 19χρονου Τόμας Κρουκς, εντόπισαν ένα drone. Πιθανολογούν πως το drone θα έδινε στον ένοπλο μια επισκόπηση των στεγών των κοντινών κτηρίων και του τρόπου σύνδεσης τους. Αυτό θα μπορούσε να τον βοηθήσει να επιλέξει το σημείο, απ’ όπου τελικά άνοιξε πυρ προς την εξέδρα στην οποία στεκόταν ο Τραμπ.

«Φως» στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν μια σκάλα που αγόρασε ο Κρουκς μερικές ώρες πριν την απόπειρα και ένα σακίδιο που εκτιμάται πως του ανήκε. Τη σκάλα και το σακίδιο πλάτης εντόπισε ένας άνδρας που οδηγούσε κοντά στο σπίτι του δράστη, σύμφωνα με πηγές. Το άτομο φέρεται να είδε τη σκάλα σε εκείνη την τοποθεσία για αρκετές ημέρες πριν αποφασίσει να ειδοποιήσει τις αρχές. Τα ευρήματα αυτά, μπορεί να αποτελούν στοιχεία τα οποία θα αποκαλύψουν το κίνητρο πίσω από την επίθεση. Καθώς η έρευνα συνεχίζεται, οι αρχές θα εξετάσουν εξονυχιστικά αυτά τα αντικείμενα που βρέθηκαν πρόσφατα για τυχόν ενδείξεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξιχνίαση της αλληλουχίας των γεγονότων πριν από τον πυροβολισμό του περασμένου Σαββάτου.

Την ίδια ώρα, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι διερευνούν τι έκανε ο Κρους πριν από την απόπειρά, χαρτογραφώντας την φυσική και ψηφιακή του διαδρομή. Μετά την ένοπλη επίθεση, οι αστυνομικοί βρήκαν ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο, τρεις γεμάτους γεμιστήρες και δύο τηλεκατευθυνόμενους εκρηκτικούς μηχανισμούς στο αυτοκίνητό του. Επίσης, μετά από έρευνες στο σπίτι του ανακάλυψαν ένα ακόμη αλεξίσφαιρο γιλέκο, έναν δεύτερο τηλεκατευθυνόμενο εκρηκτικό μηχανισμό και έναν 3D εκτυπωτή.

Bravo Range Army for sniper today is 1000 miters 1093.61 yards! (Marines sniper who knows) Clearly, what happened to engage Target at that point?

Was Thomas Mathew Crooks a sniper? Even though if he was, at that point, you waited or hesitated to take him down? pic.twitter.com/WdZapEEvgI

— 🇺🇲GiGi_Bajuelo🇨🇺 (@GiGi_Bajuelo) July 14, 2024