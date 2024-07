Πνιγμός σε πισίνα ΗΠΑ: Γυναίκα προσπαθούσε για 25 λεπτά να σωθεί

Ένα συγκλονιστικό βίντεο με τη στιγμή του πνιγμού της 58χρονης Λετίσια Γκονζάλες Τρίπλετ σε πισίνα το πρωί του περασμένου Φεβρουαρίου ενώ οι άλλοι λουόμενοι δεν έκαναν το παραμικρό για να τη βοηθήσουν, δόθηκε στη δημοσιότητα. Στο βίντεο φαίνεται η Τρίπλετ να βρίσκεται στα ρηχά πισίνας σε αθλητικό κέντρο στο Λας Βέγκας των ΗΠΑ όταν ξαφνικά άρχισε να δυσκολεύεται να μείνει στην επιφάνεια. Σύμφωνα με τη δικογραφία η 58χρονη προσπαθούσε για 25 λεπτά να σωθεί χωρίς κανείς από όσους βρίσκονταν στον χώρο της πισίνας να κάνουν κάτι για να τη βοηθήσουν. Στο ίδιο βίντεο φαίνεται η Τρίπλετ να προσπαθεί να κρατηθεί από τη σκάλα της πισίνας, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ το ακόμα πιο σοκαριστικό είναι ότι ακόμα και όταν είχε αφήσει την τελευταία της πνοή, λουόμενοι περνούσαν από το σημείο χωρίς να δίνουν σημασία στην τραγωδία που είχε συμβεί.

Δικηγόρος του αθλητικού κέντρου δήλωσε ότι η Τρίπλετ, η οποία ήταν βετεράνος της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας, περπατούσε με πατερίτσες πριν να μπει στην πισίνα. Παράλληλα παραμένει αδιευκρίνιστο αν η άτυχη γυναίκα κάλεσε σε βοήθεια. Η ίδια δικηγόρος δήλωσε ότι ο θάνατος της 58χρονης προήλθε από καρδιακή ανακοπή και ότι τέτοια τραγωδία δεν είχε σημειωθεί ποτέ στο εν λόγω αθλητικό κέντρο.

NEW: U.S. Air Force veteran drowns in the shallow end of a Las Vegas pool after struggling to swim for around 25 minutes as others walk past her

Leticia Gonzales Triplett, 58, died on February 4 in the North Decatur Las Vegas Athletic Club’s (LVAC) swimming pool

Several people… pic.twitter.com/cRhZI5H3p0

