Α. Ποστέκογλου: “Πήρα έναν υπνάκο το απόγευμα, δεν έχω ιδέα”

Το όνομα του Άγγελου Ποστέκογλου ήταν το δεύτερο μετά του Πεπ Γκουαρδιόλα που συνδέθηκε με την εθνική Αγγλίας και τον αντικαταστάτη του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ που αποχαιρέτησε την εθνική Αγγλίας, ύστερα από 8 χρόνια θητείας. Σύμφωνα με την Telegraph, η αγγλική ομοσπονδία παρακολουθεί εδώ και χρόνια την πορεία και την καριέρα του προπονητή της Τότεναμ, με τον ίδιο ωστόσο να διαψεύδει τις φήμες.

“Έπαιρνα έναν υπνάκο σήμερα το απόγευμα, οπότε δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει. Είμαι ο προπονητής της Τότεναμ και είμαι αποφασισμένος να φέρω την επιτυχία σε αυτόν τον σύλλογο. Σ’ αυτό εστιάζω απόλυτα”, είπε χαρακτηριστικά ο Άγγελος Ποστέκογλου.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ange Postecoglou on links with England job: “I was having a nap this afternoon. I have no idea…”.

“I’m the Tottenham manager and I’m determined to bring success to this club”.

