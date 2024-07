Νεκροί σε ξενοδοχείο Ταϊλάνδη: Θρίλερ με τον θάνατο 6 ανθρώπων

Έξι άνθρωποι που πέθαναν σε σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου στην Ταϊλάνδη δηλητηριάστηκαν από κυάνιο, ανακοίνωσε η αστυνομία. Η αστυνομία υποπτεύεται ότι ένας από τους νεκρούς βρισκόταν πίσω από τη δηλητηρίαση και θεωρεί ότι κίνητρο μπορεί να αποτέλεσαν τα χρέη του. Τις έξι σορούς βρήκε το προσωπικό του ξενοδοχείο Grand Hyatt Erawan στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, Μπανγκόκ, αργά την Τρίτη. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι τα θύματα ήταν νεκρά ήδη 24 ώρες. Δύο από τους έξι είχαν δανείσει «δεκάδες εκατομμύρια μπατ Ταϊλάνδης» σε έναν άλλον από τους νεκρούς για επενδυτικούς σκοπούς, ανέφεραν οι Αρχές. Δέκα εκατομμύρια μπατ αξίζουν σχεδόν 280.000 δολάρια. Μετά την ανακάλυψη των σορών επικράτησε σύγχυση, ωστόσο αρχικές αναφορές που έκαναν λόγο για πυροβολισμό απορρίφθηκαν από την αστυνομία. Στη συνέχεια προέκυψε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι μπορεί να συνέβη.

Σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας της Μπανγκόκ, στρατηγός Noppassin Poonsawat, είπε ότι η ομάδα είχε κάνει check in στο ξενοδοχείο ξεχωριστά το Σαββατοκύριακο και τους δόθηκαν πέντε δωμάτια: τέσσερα στον έβδομο όροφο και ένα στον πέμπτο. Είχαν προγραμματιστεί να κάνουν check out τη Δευτέρα, κάτι που δεν έγινε. Τέσσερα από τα θύματα είναι Βιετναμέζοι υπήκοοι Thi Nguyen Phuong, 46 ετών, ο σύζυγός της Hong Pham Thanh, 49, και οι Thi Nguyen Phuong Lan, 47, και Dinh Tran Phu, 37. Οι άλλοι δύο είναι οι Αμερικανοί υπήκοοι Sherine Chong, 56 ετών, και Dang Hung Van, 55 ετών. Το απόγευμα της Δευτέρας είχαν συγκεντρωθεί και οι έξι στο δωμάτιο του πέμπτου ορόφου. Η παρέα παρήγγειλε φαγητό και τσάι, τα οποία παραδόθηκαν στο δωμάτιο γύρω στις 14:00 τοπική ώρα και παραλήφθηκαν από την κ. Chong – η οποία ήταν το μόνο άτομο στο δωμάτιο εκείνη τη στιγμή.

A condensed list of the deceased individuals who were found dead at the Grand Hyatt Erawan Hotel in Bangkok on Tuesday, with poisoning suspected as the cause of death.

.

1. Ms Sherine Chong, American, aged 56, entered Thailand on July 5, traveled in and out 5 times.

.

2. Mr Hung… pic.twitter.com/mF5QmXVqJp

— Thenationthailand (@Thenationth) July 17, 2024