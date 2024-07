Ευθανασία Ελβετία: Κάψουλα αυτοκτονίας ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί πολύ σύντομα

Ένας θάλαμος αυτοκτονίας (ευθανασίας) ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελβετία, εγείροντας νομικά και ηθικά ζητήματα. Το θέμα έχει προκαλέσει κοινωνικές και πολιτικές αναταράξεις στη χώρα. Ο θάλαμος αυτοκτονίας ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί «πολύ σύντομα» για πρώτη φορά, όπως ανακοίνωσε σήμερα (17/7) η οργάνωση The Last Resort (Η έσχατη λύση) που τον προωθεί, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Μόλις υπάρξει ένα συγκεκριμένο άτομο και υπάρξει ενημέρωση, θα καθορίσουμε το χρονοδιάγραμμα», είπε ο Φλόριαν Βίλετ, γενικός διευθυντής και αντιπρόεδρος της οργάνωσης, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Ζυρίχη. Η ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία είναι νόμιμη στην Ελβετία, υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτήν την περίοδο ωστόσο στη χώρα έχει προκληθεί αναταραχή από αυτή τη νέα εφεύρεση με την οποία μπορεί κάποιος να βάλει τέλος στη ζωή του χωρίς τη βοήθεια γιατρού.

Eine neue Schweizer Sterbehilfeorganisation “The last resort” möchte ihre #Suizidkapsel “Sarco” noch in diesem Jahr zum ersten Mal einsetzen. Das hat sie an einer Medienkonferenz in Zürich angekündigt. Das Gerät sei noch nie an Menschen oder Tieren getestet worden. (1/6) pic.twitter.com/PGJh6Qvkla

Πρόκειται για μια φουτουριστική κάψουλα, που αποκαλείται Sarco (από τη λέξη «σαρκοφάγος»). Εκείνος που θα την χρησιμοποιήσει μπορεί να αυτοκτονήσει πατώντας ένα κουμπί που θα απελευθερώσει άζωτο εντός του θαλάμου. «Εφόσον υπάρξουν άνθρωποι που κάνουν ουρά περιμένοντας να χρησιμοποιήσουν τη Sarco, είναι πολύ πιθανόν αυτό να γίνει πολύ σύντομα», εκτίμησε ο Βίλετ. «Η ακριβής στιγμή και το μέρος θα καθοριστούν με αυτόν τον άνθρωπο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τη Last Resort, δεν αποκλείεται η σαρκοφάγος να χρησιμοποιηθεί μέχρι τα τέλη του 2024. «Όμως δεν σας λέμε το πού, δεν λέμε το πότε, δεν λέμε ποιος, επειδή μπορεί να διακινδυνεύσουμε τον θάνατο του ανθρώπου που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τη Sarco», επέμεινε η Δρ Φιόνα Στιούαρτ, κοινωνιολόγος ειδικευμένη σε θέματα δημόσιας υγείας και σύμβουλος του διοικητικού συμβουλίου της οργάνωσης.

#PhilipNitschke‘s Sarco capsule offers peaceful, reliable, drug-free euthanasia for those with severe illnesses like locked-in syndrome. Now available in #Switzerland clinics, patients can control their own passing with a button, blink, or gesture.

What do you think? pic.twitter.com/0TT0FydwDW

