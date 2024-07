Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Βίντεο δείχνει πώς τη γλίτωσε ο υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ

Ένα νέο βίντεο στο οποίο αποτυπώνεται το πόσο φτηνά τη γλίτωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν πυροβολήθηκε από τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς στην Πενσυλβάνια κυκλοφορεί στα social media. Στο βίντεο αποτυπώνεται πώς ο υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ γλίτωσε τα χειρότερα επειδή λίγο πριν φύγει η σφαίρα από το όπλο του Κρουκς είχε στρίψει το κεφάλι του προς τα δεξιά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο αυτί. Στο ίδιο βίντεο καταγράφεται ότι αν ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συνεχίσει να κοιτάει προς το συγκεντρωμένο πλήθος, η σφαίρα θα είχε καρφωθεί στο κεφάλι του με αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρότερο, ου μην και θανατηφόρο, τραυματισμό του. Ο ίδιος ο Τραμπ περιγράφοντας στην πρώτη συνέντευξη μετά την απόπειρα δολοφονίας του για το πώς βίωσε τη στιγμή του πυροβολισμού είχε πει ότι «το πιο απίστευτο πράγμα ήταν ότι έτυχε όχι μόνο να στρίψω, αλλά να στρίψω ακριβώς τη σωστή στιγμή και στο σωστό βαθμό».

Όπως εξήγησε αυτό που έκανε ήταν να στρέψει το κεφάλι του για να διαβάσει ένα διάγραμμα που αφορούσε τα στοιχεία για την παράνομης μετανάστευση. «Ο γιατρός που με εξέτασε στο νοσοκομείο είπε ότι δεν είχε δει ποτέ κάτι τέτοιο και το αποκάλεσε θαύμα» πρόσθεσε ο Τραμπ. O σύμβουλος του υποψήφιου προέδρου, Νταν Σκαβίνο Τζούνιορ, περιέγραψε ότι αυτό που γλίτωσε τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν ήταν η κίνηση που έκανε με το κεφάλι του για να χρησιμοποιήσει το τζάμποτρον, μια πολύ μεγάλη οθόνη προβολής βίντεο που χρησιμοποιείται σε μεγάλους χώρους με κοινό όπως π.χ. κάποιο γήπεδο.

Μια νέα δικαιολογία προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατακραυγή για τα λάθη και τις αβλεψίες που επέτρεψαν στον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς να πυροβολήσει κατά του Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσυλβάνια τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής παρουσίασε η επικεφαλής των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ, Κίμπερι Τσιτλ. Μιλώντας στο ABC η Τσιτλ υποστήριξε ότι ο λόγος που δεν φύλαξαν τη σκεπή από την οποία πυροβόλησε ο Κρουκς ήταν επειδή είχε… κλίση και δεν ήταν ασφαλής. «Το εν λόγω κτήριο έχει μια επικλινή σκεπή στο ψηλότερο σημείο της. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει ένας παράγοντας ασφαλείας που θα πρέπει να εξεταστεί γιατί δεν θα θέλαμε να βάλουμε κάποιον σε μια σκεπή υπό κλίση» είπε χαρακτηριστικά η Τσιτλ. «Γι’ αυτό και η απόφαση ήταν να ασφαλίσουμε το κτήριο από μέσα» πρόσθεσε. Η ίδια πάντως παραδέχθηκε ότι η σκεπή του κτηρίου ήταν μια αδυναμία στο σχέδιο ασφαλείας αλλά επέλεξε να μην το φυλάξει δίνοντας το πεδίο στον Κρουκς να βρεθεί σε μια θέση που αρκετοί χαρακτήρισαν ως ιδεατή για έναν ελεύθερο σκοπευτή.

Οι νέες δικαιολογίες της Τσίτλ προκάλεσαν αρκετές αντιδράσεις στα social media και το Χ με τους περισσότερους να τη χλευάζουν για τον ισχυρισμό της παρουσιάζοντας φωτογραφίες με άνδρες των Μυστικών Υπηρεσιών σε επικλινείς σκεπές ακόμα και του Λευκού Οίκου. Ανάμεσα στους επικριτές της Τσιτλ και ο Έλον Μασκ που χρησιμοποίησε ένα γαριδάκι για να παρομοιάσει το σχέδιο ασφαλείας της επικεφαλής των Μυστικών Υπηρεσιών. «Ήταν απαράδεκτο ό,τι συνέβη. Και είναι κάτι που δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί ξανά» είπε η Τσιτλ. «Αναλαμβάνω την ευθύνη, είμαι η διευθύντρια των Μυστικών Υπηρεσιών και πρέπει να διασφαλίσω ότι θα συντάξουμε μια έκθεση και θα δώσουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στο προσωπικό μας» συμπλήρωσε.

US Secret Service Director Blames ‘Sloped Roof’ for Security Failure

It turns out that the roof’s slope was a less than 10 degrees — hardly cause for concern.

This excuse alone PROVES Kimberly Cheatle’s incompetence. She must be fired immediately.

“That building in particular… pic.twitter.com/boMaUW7tB7

— The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 16, 2024