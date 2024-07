Πειθαρχική έρευνα και από την Τσέλσι για το ρατσιστικό σύνθημα του Φερνάντες

Η Αργεντινή κατέκτησε το δεύτερο συνεχόμενο Copa America και οι ποδοσφαιριστές της πανηγύρισαν το τρίτο τους συνολικά τρόπαιο σε μια τριετία μαζί με το Μουντιάλ του Κατάρ. Την ώρα, όμως, των πανηγυρισμών ο Ένσο Φερνάντες έκανε live μετάδοση στο Instagram όπου φαίνεται και ακούγεται καθαρά να τραγουδάει ρατσιστικό σύνθημα για τους Γάλλους.

«Παίζουν για τη Γαλλία, αλλά έρχονται από την Ανγκόλα. Θα τρέχουν καλά. Τους αρέσει να γ…ε τρανς ανθρώπους σαν τον γα…νο τον Μπαπέ. Η μάνα τους είναι από τη Νιγηρία. Ο πατέρας του είναι από το Καμερούν, αλλά το διαβατήριο γράφει Γάλλος». Όπως ήταν λογικό το του Ένσο Φερνάντες βίντεο άρχισε να γίνεται viral και οι αντιδράσεις ήταν έντονες, με τους χρήστες του διαδικτύου να ζητούν την τιμωρία του αλλά και να στέκονται στις «λεπτομέρειες», όπως τους αρκετούς Γάλλους συμπαίκτες που έχει ο διεθνής μέσος στην Τσέλσι. «Θλιβερό», έγραψε μεταξύ άλλων ο Γάλλος διεθνής Ζουλ Κουντέ.

Here is Enzo Fernandez and Argentina players celebrating that Copa America win by singing that racist France chant from the 2022 World Cup pic.twitter.com/pxoaX2MApE

— GC (@ValverdeSZN) July 15, 2024