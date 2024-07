Μπράουν: Η Nike έπαιξε ρόλο στο να μείνω εκτός Ολυμπιακών

Ο Τζέιλεν Μπράουν δε βρίσκεται στο ρόστερ της Εθνικής Αμερικής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο παίκτης ήταν από τους βασικούς λόγους που οι Σέλτικς κατέκτησαν το πρωτάθλημα, ωστόσο δεν επιλέχθηκε από τον Κερ. Ο ίδιος θεωρεί πως σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η εταιρεία Nike. Ο Μπράουν και η εταιρεία δεν έχουν καλές σχέσεις από το 2022. Τότε, η Nike είχε σταματήσει τη συνεργασία της με τον Ίρβινγκ για κάποια σχόλια που είχε κάνει, και ο Μπράουν προχώρησε σε ανάρτηση που έγραφε: «Από πότε η Nike νοιάζεται για την ηθική;».

Σε ερωτήσεις από δημοσιογράφους και όταν ρωτήθηκε για το αν η Nike έπαιξε ρόλο στην απουσία του από την Εθνική Αμερικής είπε: «Σίγουρα το πιστεύω. Θα βγουν περισσότερα πράγματα παραέξω. Αλλά τώρα δε θα κάνω κάποιο σχόλιο».

I asked Jaylen Brown if he believes Nike played a role in him being left off Team USA. He said he does, but doesn’t want to comment beyond that. Brown also talked to White to congratulate him on being named to Team USA and said they’re good. pic.twitter.com/EHwlljt4Vx

— Bobby Manning (@RealBobManning) July 16, 2024