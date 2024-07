Γουινόνα Ράιντερ σχέσεις: “Όταν κοιτάζω πίσω, σκέφτομαι, τι στον δι**λο σκεφτόμουν;”

Η Γουινόνα Ράιντερ παραδέχτηκε ότι κάποιες από τις προηγούμενες σχέσεις της ήταν προβληματικές.«Στα 30 μου, είχα δύο καταστροφικές σχέσεις που ήταν – δεν ήταν λάθος…, αλλά αυτό ήταν την εποχή πριν σκεφτείς ποτέ να γκουγκλάρεις κάποιον», δήλωσε η ηθοποιός στο εξώφυλλο του «Harper’s BAZAAR» για το τεύχος του Αυγούστου. Συνεχίζοντας είπε: «Όταν κοιτάζω πίσω, σκέφτομαι “Τι στο διάολο σκεφτόμουν;”. Έβγαινα με τον τύπο ανθρώπου που σε ενημερώνει μόνο μερικές εβδομάδες αφότου βγαίνετε ότι είναι σε σχέση με κάποιον άλλο. Και σκέφτεσαι, “Τι στο διάολο…;”». Η 52χρονη πρωταγωνίστρια του «Stranger Things», η οποία επιστρέφει αυτό το φθινόπωρο στο πολυαναμενόμενο σίκουελ «Beetlejuice Beetlejuice», είπε στο περιοδικό ότι πρόσφατα διάβασε το ημερολόγιό της, που κρατούσε εκείνη την εποχή.

Η Ράιντερ περιέγραψε: «Γράφεις ξεκάθαρα όταν είσαι θλιμμένος ή αναστατωμένος. Έχω την τάση να μη γράφω όταν είμαι πραγματικά ευτυχισμένη. Τα διάβαζα και αναρωτιόμουν, “πώς;”. Προσπαθούσα σαφώς να διαχειριστώ… [σ.σ. κάποια πράγματα]. Ήταν πολύ λυπηρό. Προσπαθούσα σαφώς να πιστέψω το καλύτερο και να φερθώ με εύνοια στον εαυτό μου. Αλλά φρόντιζα τα πάντα εκτός από τον εαυτό μου». Τώρα, η Ράιντερ είναι μαζί με τον σύντροφό της Σκοτ Μάκινλεϊ Χαν, ιδρυτή της εταιρείας Loomstate, εδώ και 14 χρόνια. «Είναι τόσο υπέροχος. Πραγματικά είναι. Είμαι πραγματικά τυχερή», δήλωσε στο πρακτορείο.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Ράιντερ μίλησε σχετικά με τη ζωή στη δημόσια σφαίρα ως νεαρή γυναίκα. «Αισθάνομαι απίστευτα τυχερή που μπόρεσα να ζήσω αυτή τη ζωή, όσο έντονη και υπερβολική και αν ήταν, δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με αυτό που είναι τώρα με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», είπε. «Απλώς βρίσκω τον εαυτό μου να αισθάνεται τεράστια ενσυναίσθηση προς τους ανθρώπους που έχουν θυσιάσει τόσα πολλά».

