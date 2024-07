Ποιος πυροβόλησε τον Τραμπ: 20χρονος από την Πενσυλβάνια ο δράστης

O δράστης που προσπάθησε να δολοφονήσει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είναι ο Τόμας Μάθιους Κρουκς, όπως μετέδωσε πρώτη η New York Post και επιβεβαίωσε το FBI. O 20χρονος δράστης από το Μπέθελ Παρκ της Πενσυλβάνια πυροβόλησε τουλάχιστον οκτώ σφαίρες κατά του Τραμπ από την οροφή κτιρίου σε απόσταση περίπου 120 μέτρων από τη σκηνή της προεκλογικής ομιλίας του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια.

Χρησιμοποιώντας ένα ημιαυτόματο τουφέκι τύπου AR-15 για να πραγματοποιήσει την επίθεση, όπως ανέφερε αξιωματούχος σύμφωνα με την Washington Post, o Κρουκς σκότωσε ένα άτομο, τραυμάτισε σοβαρά άλλα δύο, ενώ μία σφαίρα του διαπέρασε το δεξί αφτί του Τραμπ προτού πέσει νεκρός από τα πυρά της Μυστικής Υπηρεσίας.

This looks like the counter sniper team had eyes on the shooter, let him fire first, then returned fire.

This looks really bad.

Η ίδια εφημερίδα αναφέρει ότι ο Κρουκς είναι εγγεγραμμένος ψηφοφόρος των Ρεπουμπλικανών, σύμφωνα με τον εκλογικό κατάλογο της πολιτείας της Πενσυλβάνια. Άγνωστο παραμένει πότε έγινε η συγκεκριμένη καταχώρηση, ενώ ο Κρουκς, σύμφωνα με το CNN φέρεται να είχε κάνει το 2021 δωρεά 15 δολαρίων σε οργάνωση που σχετίζεται με τους Δημοκρατικούς. Το FBI επιβεβαίωσε την ταυτότητα του δράστη, ενώ εξετάζει τα κίνητρά του. Το περιστατικό ερευνάται ως απόπειρα δολοφονίας, ανακοίνωσε το FBI στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων. «Το FBI ταυτοποίησε τον Τόμας Μάθιου Κρουκς, 20 ετών, από το Μπέθελ Παρκ της Πενσυλβάνια, ως το υποκείμενο που εμπλέκεται στην απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις 13 Ιουλίου, στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια», ανέφερε το FBI σε δήλωση στο Fox News Digital.

«Αυτή παραμένει μια ενεργή και συνεχής έρευνα», αναφέρει η υπηρεσία προτρέποντας όσους διαθέτουν φωτογραφίες ή βίντεο να τις δώσουν στο FBI ή να επικοινωνήσουν μαζί του. Ο δράστης αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Μπέθελ ​​Παρκ το 2022, σύμφωνα με ρεπορτάζ τοπικών ΜΜΕ. Το πτώμα του δράστη διακρίνεται σε πλάνα στην κεκλιμένη στέγη ενός χαμηλού κτιρίου από το οποίο πυροβόλησε, προκαλώντας τρόμο και πανικό στους παρισταμένους. Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ο ύποπτος πυροβολητής είχε «ρίξει αρκετούς πυροβολισμούς προς τη σκηνή από μια υπερυψωμένη θέση έξω από τη συγκέντρωση» προτού «εξουδετερωθεί» από πράκτορες.

NEW

The FBI has officially identified the man who shot at Donald Trump as 20-year-old Thomas Matthew Crooks of Bethel Park, PA.

The shooter is a registered Republican, and he was killed wearing a Demolition Ranch t-shirt, a popular gun website. pic.twitter.com/b3Ltc89jzO

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) July 14, 2024