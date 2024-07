Κέιτ Μίντλετον Wimbledon: Όλα τα βλέμματα στραμμένα στην πριγκίπισσα

Όλα τα βλέμματα σήμερα είναι στραμμένα στο Wimbledon όχι μόνο εξαιτίας του τελικού των ανδρών στο τένις, αλλά και της νέας εμφάνισης της Κέιτ Μίντλετον. Η πριγκίπισσα ήταν απαστράπτουσα, ευδιάθετη και είχε στο πλευρό της την κόρη της Σάρλοτ. Αυτή είναι η δεύτερη μόλις εμφάνιση της πριγκίπισσας της Ουαλίας το τελευταίο εξάμηνο, μετά την εγχείρηση στην οποία υποβλήθηκε τον Ιανουάριο στην κοιλιακή χώρα και την ανακοίνωσή της λίγο καιρό αργότερα πως διαγνώστηκε με καρκίνο και πως ακολουθεί θεραπεία. Η Κέιτ Μίντλετον απέχει εδώ και πολλούς μήνες από τα δημόσια καθήκοντά της κάνοντας μόνο μία εξαίρεση για το Trooping The Colour, τον επίσημο εορτασμό των γενεθλίων του βασιλιά Καρόλου, όπου εμφανίστηκε μαζί με την υπόλοιπη οικογένειά της στο μπαλκόνι του παλατιού του Μπάκιγχαμ.

