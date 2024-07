Σέξι αστυνομικός Φλόριντα: «Θέλω να με συλλάβεις» γράφουν στο twitter

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία κοντά στη φημισμένη παραλία Χόλιγουντ της Φλόριντα, καθώς βρέθηκε ένα πτώμα την Πέμπτη, ωστόσο η είδηση έγινε viral λόγω των δηλώσεων της εκπροσώπου της τοπικής αστυνομίας. Η αξιωματικός Ντανιέλι Ντε Αντράντε έκανε δηλώσεις για το συμβάν και την πορεία των ερευνών και δεν πέρασε απαρατήρητη στα social media.

Brb, driving down to Hollywood to get myself frisked and arrested. pic.twitter.com/vpiLQ0LU1n

Η πληθωρική αστυνομικός, που μοιάζει σαν να βγήκε από ταινία της δεκαετίας του ’90, δεν άργησε να γίνει viral στα social media. Τα κομπλιμέντα δίνουν και παίρνουν από το ανδρικό φύλο, ενώ κάποιοι θέλουν να ταξιδέψουν έως τη Φλόριντα για να τους… περάσει χειροπέδες.

Φλόριντα: «Σε έξι μήνες θα δουλεύει στην τηλεόραση»

Άλλοι πήγαν ένα βήμα παραπέρα, θεωρώντας πως, αφού βγήκε στην τηλεόραση, είναι θέμα χρόνου να πάρει δική της εκπομπή.

«Η πρόγνωσή μου: Θα δουλεύει πλήρες ωράριο στην τηλεόραση στους επόμενους έξι μήνες».

«Έχω πληροφορίες για την υπόθεση, αλλά μπορώ να μοιραστώ μόνο με την ντετέκτιβ Danielly» γράφει άλλος χρήστης του Twitter.

My initial detective work has turned up CONTENT from Danielly!

My prediction: She’s working full time on TV in 6 months. pic.twitter.com/xNrsizIYwB

— Joe Kinsey (@JoeKinseyexp) July 12, 2024