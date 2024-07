Κέιτ Μίντλετον εμφανίσεις: Η δούκισσα της Ουαλίας θα παραστεί στο Wimbledon

Η Κέιτ Μίντλετον θα παραβρεθεί στον τελικό των ανδρών στο Wimbledon την Κυριακή, όπως επιβεβαίωσε το Παλάτι του Κένσινγκτον. Όπως αναφέρει το Newssky, η δούκισσα της Ουαλίας θα κάνει την εμφάνισή της στον τελικό, μετά τα δημοσιεύματα που έλεγαν ότι αυτό εξαρτάται από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Πρόκειται για τη δεύτερη δημόσια εμφάνιση που κάνει, από τότε που ανακοινώθηκε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο. Η πρώτη ήταν στο Trooping the Color τον περασμένο μήνα. Εν μέσω της μάχης που δίνει με τον καρκίνο, ο δούκας της Ουαλίας είναι υπερπροστευτικός απέναντί της, όπως ανέφερε δημοσίευμα της Sun. Σύμφωνα με τον πρώην μπάτλερ της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Πολ Μπάρελ, η Κέιτ Μίντλετον «ξέρει ότι ο κόσμος θα θέλει να τη δει», αλλά ο Ουίλιαμ ήταν αυτός που έπρεπε να «αποφασίσει αν είναι αρκετά καλά» για το Γουίμπλεντον.

«Είναι τόσο προστατευτικός», πρόσθεσε και συνέχισε λέγοντας: «Με τον Ουίλιαμ στο πλευρό της, είναι ασφαλής γιατί θα τη φροντίσει και δεν θα άφηνε ποτέ κανέναν να της κάνει κακό. Νομίζω ότι εμπιστεύεται σιωπηλά τον Ουίλιαμ και αυτός έχει τον τελευταίο λόγο». Είναι πολλοί εκείνοι που περιμένουν να τη δουν να παραδίδει τα κύπελλα στους αθλητές, καθώς το τουρνουά τένις φτάνει στο τέλος του. Η Κέιτ Μίντλετον ως προστάτης του All England Lawn Tennis and Croquet Club, μοιράζει παραδοσιακά κάθε χρόνο τα τρόπαια και στους δύο νικητές του τουρνουά τένις.

