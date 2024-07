Γκάφες Μπάιντεν: Οι πιο αμήχανες στιγμές του προέδρου των ΗΠΑ

Γκαφατζής κατ’ εξακολούθηση είναι Τζο Μπάιντεν καθώς τα φραστικά του ολισθήματα χάνονται σε βάθος χρόνου με όσους τον ξέρουν να λένε ότι δεν θα σταματήσει και το πιο πιθανό είναι ότι θα υποπέσει σε νέα. Τα τελευταία 24ωρα το ενδιαφέρον τράβηξε η φράση «και τώρα θέλω να το παραδώσω στον πρόεδρο της Ουκρανίας, ο οποίος έχει τόσο θάρρος όσο και αποφασιστικότητα, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο Πούτιν». Αλλά ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεν αναφερόταν στον Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά στον Ουκρανό ηγέτη, τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος στεκόταν δίπλα του που έμεινε άναυδος. Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς υπερασπίστηκε τον Μπάιντεν, λέγοντας: «Ο Μπάιντεν δεν είναι ο μόνος που μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο: Γλωσσικά ολισθήματα συμβαίνουν και αν παρακολουθείτε πάντα τους πάντες, θα βρείτε αρκετά από αυτά».

Αναφερόμενος στην Καμάλα Χάρις ως «αντιπρόεδρο Τραμπ»

Στην ίδια συνέντευξη όταν ρωτήθηκε για την αντιπρόεδρό του Καμάλα Χάρις και την αποκάλεσε κατά λάθος «αντιπρόεδρο Τραμπ». «Κοιτάξτε, δεν θα διάλεγα την αντιπρόεδρο Τραμπ για αντιπρόεδρο αν δεν είχε τα προσόντα για πρόεδρος. Οπότε ξεκινήστε από εκεί», είπε. Δυσκολεύτηκε επίσης να βρει τις λέξεις «αρχηγοί επιτελείου», αναφερόμενος λανθασμένα στην ομάδα των κορυφαίων ένστολων στρατιωτικών ηγετών της χώρας ως «αρχιστράτηγος», τον τίτλο που κατέχει ως πρόεδρος.

Μπερδεύοντας τους Ευρωπαίους ηγέτες

Τον Φεβρουάριο, ο πρόεδρος Μπάιντεν ισχυρίστηκε λανθασμένα ότι συνάντησε τον Φρανσουά Μιτεράν, ο οποίος πέθανε το 1996, στη σύνοδο κορυφής της G7 το 2021. Την ίδια εβδομάδα, δήλωσε ότι είχε μιλήσει με τον Γερμανό καγκελάριο Χέλμουτ Κολ, ο οποίος πέθανε το 2017, για τις ταραχές της 6ης Ιανουαρίου, οι οποίες συνέβησαν το 2021.

Γκάφες για την Ιρλανδία

Πέρυσι, ο πρόεδρος μπέρδεψε το όνομα της ομάδας ράγκμπι All Blacks της Νέας Ζηλανδίας με την περιβόητη βρετανική παραστρατιωτική δύναμη Black and Tans κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Ιρλανδία. «Δεν θα έπρεπε να είναι τόσο δύσκολο για τον εαυτό μου, όσο για τον εαυτό μου: “Βλέπετε αυτή τη γραβάτα που φοράω, αυτή τη γραβάτα με το τριφύλλι; Μου τη χάρισε ένας από αυτούς εδώ, ο οποίος είναι ένας φοβερός παίκτης του ράγκμπι, ο οποίος νίκησε στο ξύλο τους Black and Tans», είπε χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος Μπάιντεν έσπευσε να διορθώσει τον εαυτό του κατά την ομιλία του και ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ήταν «πολύ σαφές» για τους Ιρλανδούς οπαδούς του ράγκμπι ότι ο πρόεδρος αναφερόταν στην ομάδα ράγκμπι της Νέας Ζηλανδίας.

Το 2015, όταν ήταν αντιπρόεδρος, έκανε ένα αμήχανο αστείο όταν ο τότε Ιρλανδός πρωθυπουργός Έντα Κένι επισκέφθηκε το σπίτι του στην Ουάσινγκτον την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου. «Όποιος φοράει πορτοκαλί, δεν είναι ευπρόσδεκτος μέσα… αστειεύομαι μόνο», είπε, φορώντας πράσινη γραβάτα, ενώ χαμογελούσαν για μια φωτογραφία. Το πορτοκαλί είναι το χρώμα που συνδέεται με την προτεσταντική πλειοψηφία στη Βόρεια Ιρλανδία, ενώ το πράσινο χρησιμοποιείται ως σύμβολο από τους κυρίως καθολικούς Ιρλανδούς εθνικιστές.

Νάνσι Πελόζι

Υπήρξε επίσης η στιγμή που επαίνεσε τη Δημοκρατική πρόεδρο της Βουλής Νάνσι Πελόζι, την οποία, όπως είπε, «βοήθησε στη διάσωση της οικονομίας κατά τη Μεγάλη Ύφεση». Το σχόλιο του αφορούσε φυσικά τη μεγάλη ύφεση του 2008 και όχι την οικονομική κρίση στις αρχές του 20ού αιώνα.

Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας

Πίσω στο 2020, ο Πρόεδρος Μπάιντεν φάνηκε να μην θυμάται φράση από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας. «Θεωρούμε αυτές τις αλήθειες αυτονόητες, ότι όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες δημιουργήθηκαν από τον πήγαινε-, εεε, ξέρετε το, ξέρετε το πράγμα!», είπε κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας.