Συντριβή αεροπλάνου Ρωσία: Τρεις οι νεκροί

Ένα επιβατικό αεροσκάφος Sukhoi Superjet συνετρίβη σήμερα στην περιοχή της Μόσχας στη Ρωσία, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τις ρωσικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με το TASS, τα τρία μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο αεροσκάφος το οποίο ανήκε στον ρωσικό γίγαντα φυσικού αερίου Gazprom, σκοτώθηκαν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην πόλη Κολόμνα, κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης μετά από προγραμματισμένες επισκευές.

