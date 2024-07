Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Γιουβέντους και “Κόκκινοι διάβολοι” βρίσκονται σε συζητήσεις για ενδεχόμενη ανταλλαγή

Το μέλλον του Τζέιντον Σάντσο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι κάτι παραπάνω από αβέβαιο, την ώρα που ο σύλλογος, αλλά και ο παίκτης εξετάζουν τις διαθέσιμες επιλογές προκειμένου να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, όμως ένα σενάριο ανταλλαγής του Άγγλου παίκτη με τον Φεντερίκο Κιέζα της Γιουβέντους φαίνεται να προσφέρει μία διέξοδο για όλες τις πλευρές.

Σύμφωνα, με την Gazzetta dello Sport, η Γιουβέντους φέρεται να είναι σε επαφή με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προκειμένου οι Κιέζα και Σάντσο να κάνουν το αντίστροφο “δρομολόγιο”. Μάλιστα, ο Άγγλος πρώην παίκτης της Ντόρτμουντ εμφανίζεται θετικός στην προοπτική της “Γηραιάς Κυρίας”, ωστόσο ο Τεν Χαχ υποστηρίζεται πως είναι σκεπτικός αναφορικά με το μέλλον του παίκτη.

Όσον αφορά τη περίπτωση του Κιέζα, ο ίδιος διαθέτει μόλις έναν χρόνο στο συμβόλαιό του και καλείται να αποφασίσει αν θα φύγει από τον σύλλογο τώρα ή αν θα υπογράψει μια επέκταση συμβολαίου. Βέβαια, στη δεύτερη περίπτωση εκτιμάται πως ένα τέτοιο συμβόλαιο θα περιλαμβάνει σημαντική μείωση αποδοχών, την ώρα μάλιστα που το ενδιαφέρον της Ρόμα για εκείνον έχει ατονήσει, μειώνοντας τις επιλογές του 26χρονου εξτρέμ.

Παρόλα αυτά, πιστεύεται ότι ο Ιταλός είναι ανοιχτός να υπογράψει μόνο σε μια ομάδα του Champions League, κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα για τους “Κόκκινους Διαβόλους”, δεδομένου ότι προκρίθηκαν μόνο στο Europa League μετά την φετινή κατάκτηση του FA Cup.

🚨🚨🌖| Federico Chiesa could end up as part of the deal for Jadon Sancho who has given his yes to Juventus. [@Gazzetta_it] pic.twitter.com/AyTXchfjnl

— centredevils. (@centredevils) July 10, 2024