Copa America: Ο Νιούνεζ ήρθε στα χέρια με οπαδούς της Κολομβίας

Ακραία ήταν τα σκηνικά που εκτυλίχθηκαν μετά από τον ημιτελικό του Copa America, με μερίδα οπαδών της Κολομβίας και παίκτες της Ουρουγουάης να βιαιοπραγούν εκατέρωθεν στις εξέδρες του Bank of America Stadium.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η πλευρά της “σελέστε”, φανατικοί μεθυσμένοι οπαδοί των αντιπάλων τους επιτέθηκαν στις οικογένειες των παικτών και έτσι προκλήθηκε η ένταση. Μετά από το τέλος της σύρραξης, η κάμερα του αγώνα προέβαλε ένα συγκλονιστικό πλάνο, με τον Ντάρβιν Νούνιες να προσπαθεί να ηρεμήσει τον μικρό τρομαγμένο γιο του, έχοντάς τον αγκαλιά.

Darwin Núñez consoling his son after the altercation that took place at full time v Colombia.

Supposedly drunk Colombia fans ‘avalanched’ the families of the Uruguayan players which is when Darwin & other players went up to the stands to fight them. pic.twitter.com/0zsK7xy1PH

