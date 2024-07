Τριπλή δολοφονία με βαλλίστρα Βρετανία: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη εξαπέλυσαν οι Αρχές

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία του Χερτφορτσάιρ έξω από το Λονδίνο, στην Βρετανία για τη σύλληψη υπόπτου για τη δολοφονία τριών γυναικών μέσα σε ένα σπίτι. Ο Κάιλ Κλίφορντ, 26 ετών, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες των τοπικών Αρχών έχει στην κατοχή του μια βαλλίστρα, αναζητείται από την αστυνομία μετά τη δολοφονία των τριών γυναικών 25, 28 και 61 ετών, οι οποίες πιστεύεται ότι είναι μέλη της ίδιας οικογένειας και συγκεκριμένα η σύζυγος και οι δύο κόρες του σχολιαστή αγώνων του BBC Five Live, Τζον Χαντ, σύμφωνα με την Daily Mail. Παράλληλα η αστυνομία προειδοποιεί τους κατοίκους που ίσως έρθουν σε επαφή μαζί του να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί καθώς είναι οπλισμένος είναι επικίνδυνος. Μια γειτόνισσα, η οποία ζει στον «ήσυχο δρόμο» στον οποίο σημειώθηκε το περιστατικό και δεν θέλησε να κατονομαστεί, δήλωσε ότι δεν γνώριζε καλά τα θύματα, αλλά ήταν μια «φιλική οικογένεια». «Τους βλέπαμε κάθε μέρα να περνούν από το σπίτι και μας έλεγαν “καλημέρα”» είπε. «Είναι πραγματικά λυπηρό αυτό που συνέβη, πολύ σοκαριστικό».

Την ίδια ώρα, μία άλλη κάτοικος της περιοχής, δήλωσε ότι μεταξύ 6.30μμ και 7μμ χθες το απόγευμα άκουσε «κάποιον να ουρλιάζει». «Έλεγα, “αυτό είναι σίγουρα μια γυναίκα που ουρλιάζει” και μέσα σε 15 λεπτά επικράτησε το απόλυτο χάος», είπε η γυναίκα. Περιέγραψε πώς ένοπλοι αστυνομικοί φώναζαν στους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους και «ουσιαστικά μας κλείδωσαν» πριν φτάσουν στο σημείο ασθενοφόρα, ελικόπτερα και πάνω από δώδεκα ακόμη περιπολικά. «Είναι πολύ, πολύ αγχωτικό τώρα να σκέφτεσαι ότι αυτό συνέβη σε τόσο κοντινή απόσταση και κανείς μας δεν το γνώριζε και κανείς μας δεν μπορούσε να βοηθήσει» είπε. Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Αστυνομίας και Εγκληματικότητας του Hertfordshire, Τζόναθαν Ας-Έντουαρντς, σε δήλωσή του το περιέγραψε ως «τρομερό περιστατικό» και τόνισε ότι οι σκέψεις του είναι με την οικογένεια και τους φίλους των τριών γυναικών που σκοτώθηκαν. «Ο θάνατός τους αναμφίβολα προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινότητα του Χερτφορτσάιρ» είπε και πρόσθεσε ότι ενημερώνεται από την αστυνομία.

