Έπεσε πάνω τους μπουλντόζα: Φρικτό δυστύχημα για πατέρα και κόρη στη Γιούτα

Ένας αγαπητός επιχειρηματίας και πατέρας από τη Γιούτα των ΗΠΑ έχασε τη ζωή του μαζί με τη μικρότερη κόρη του σε ένα φρικτό δυστύχημα, όταν μια μπουλντόζα έπεσε πάνω στο όχημά τους. Ο Ρίτσαρντ Ντέιβιντ Χέντρικσον, 57 ετών, και η 16χρονη κόρη του Σάλι πέθαναν όταν μια μίνι μπουλντόζα γλίστρησε από ένα ρυμουλκούμενο και συνέτριψε το pick-up όχημά τους στο Ogden Canyon το Σάββατο 6 Ιουλίου. Η σύζυγός του και δύο ακόμα παιδιά τους ήταν επίσης στο όχημα, ωστόσο υπέστησαν τραύματα που δεν ήταν επικίνδυνα για τη ζωή τους. Οι Χέντρικσον έχουν μια ακόμα κόρη, η οποία δεν ήταν στο όχημα. Ο Χέντρικσον ήταν διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της εταιρείας επίπλων εξωτερικού χώρου Lifetime Products. Ο Βινς Ρότον, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Lifetime Products, είπε στο People ότι η οικογένεια περνούσε χρόνο μαζί όταν συνέβη η τραγωδία. «Επέλεξαν να ανέβουν στο Narrow Canyon γιατί ήταν μια τόσο όμορφη μέρα. Κανονικά, οδηγούν από τον άλλον δρόμο.

Αλλά ανέβηκαν στο Arden Canyon επειδή ήταν μια τόσο όμορφη μικρή γραφική διαδρομή. Και, δυστυχώς, σε αυτό το Narrow Canyon ήταν όπου συνέβη το πολύ – πολύ τυχαίο ατύχημα», δήλωσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Χέντρικσον ήθελε να περνάει χρόνο με την οικογένειά του και ειδικά τη Σάλι. «Ήταν διαφορετική από τους άλλους τρεις, και ίσως πιο διαφορετική από εκείνον από τους άλλους τρεις. Και έψαχνε για κάποιον λόγο να έχει περισσότερη επαφή μαζί της. Και κατάλαβε ότι την ενδιέφεραν τα κοτόπουλα», είπε ο Ρότον και συνέχισε εξηγώντας ότι ο αδικοχαμένος πατέρας, παρά τις πολλές υποχρεώσεις, έστησε ένα κοτέτσι για την κόρη του και μεγάλωναν μαζί κότες. Συγκλονισμένος από την οικογενειακή τραγωδία, τόνισε επίσης: «Αδράξτε τη μέρα και να είστε καλοί με τους ανθρώπους γύρω σας». «Νομίζω ότι ο Ριτς θα ήθελε να λέω στους ανθρώπους να κάνουν το καθήκον τους και να είναι καλοί με τον κόσμο», είπε.

