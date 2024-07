Μελόνι – Φον ντερ Λάιεν: «Αν τη στηρίξει θα είναι η αρχή του τέλους της», απειλεί ο Σαλβίνι

Αν η Τζόρτζια Μελόνι στηρίξει την υποψηφιότητα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για μια δεύτερη θητεία στο τιμόνι της Κομισιόν «μπορεί να είναι το τέλος της» απείλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης συνασπισμού της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Ματέο Σαλβίνι. Μιλώντας σε αίθουσα της ιταλικής Βουλής ο αρχηγός της Λέγκα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την ίδρυση της νέας ακροδεξιάς ευρωομάδας του Βίκτορ Όρμπαν των «Πατριωτών για την Ευρώπη», η οποία αναδεικνύεται σε τρίτη δύναμη στη νέα ευρωβουλή με 84 ευρωβουλευτές με τη συμμετοχή του κόμματος της Μαρίν Λεπέν, της Λέγκας του Σαλβίνι, του ισπανικού Vox, της πορτογαλικής Chega, της τσεχικής Δράσης Δυσαρεστημένων Πολιτών (Τσεχία), του επίσης τσεχικού Oath and Motorists και του ουγγρικού Χριστιανοδημοκρατικού Λαϊκού Κόμματος.

Συμμετέχουν, επίσης, το αυστριακό Κόμμα της Ελευθερίας, το Ολλανδικό Κόμμα για την Ελευθερία του Γκέερτ Βίλντερς, το βελγικό Vlaams Belang, το δανικό Λαϊκό Κόμμα, η Φωνής της Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου και η Πρώτη Λετονίας. Το σήμα και το στιλ της νέας ευρωομοάδας προδίδουν έναν από τους εμπνευστές του: τον Ντόναλντ Τραμπ: «Make Europe great again», είναι το σύνθημα που θυμίζει εκείνο της προεκλογικής καμπάνιας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ στις εκλογές του 2016, Στο μεταξύ η Μελόνι, που μετέβη αεροπορικώς στην Ουάσιγκτον για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, δεν κρύβει τις προθέσεις της: «Δεν είμαι με τους ρωσόφιλους».

Σύμφωνα με το παρασκήνιο από τη συνάντηση του Σαλβίνι με τους βουλευτές του, που παραθέτει η ιταλική εφημερίδα La Repubblica ο αρχηγός της Λέγκα χώνεψε μεν την αποτυχία της Λεπέν στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία, αλλά παραμένει λάβρος κατά της προέδρου της Κομισιόν. «Για εμάς η Φον ντερ Λάιεν δεν μπορεί να παραμείνει. Αντιλαμβάνομαι ότι η Τζόρτζια [Μελόνι] σκέφτεται ως επικεφαλής της κυβέρνησης, αλλά αν την ψηφίσει στο τέλος, ίσως είναι το τέλος της», είπε στους δικούς τους.

Αλλά οι διαφορές αναφορικά με τις εθνικιστικές προτεραιότητες των ομάδων που απαρτίζουν τη νέα ευρωομάδα του Όρμπαν μπορεί να αποδειχθούν καταλυτικές, σχολιάζουν ιταλικά ΜΜΕ. Η Ουγγαρία επιμένει στη γραμμή κατά της υποστήριξης προς την Ουκρανία, αλλά το ολλανδικό PVV τάσσεται υπέρ της συνέχισής της. Κι όλοι κατηγορούνται ως πέμπτη φάλαγγα του Πούτιν εντός της ευρωβουλής.

Στο στρατόπεδο της Μελόνι επικρατεί κάποια ανησυχία καθώς η Ιταλίδα πρωθυπουργός δεν έχει ακόμη αποφασίσει τι θα κάνει αναφορικά με την Φον ντερ Λάιεν. Ανακοίνωσε την αποχή της από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να έχει ελεύθερα τα χέρια να διαπραγματευτεί μέχρι τις 18 Ιουλίου, τη μέρα της ψηφοφορίας στο Στρασβούργο για την πρόεδρο της Κομισιόν, αλλά μέχρι τότε θα πρέπει να έχει αποφασίσει αν θα ψηφίσει «υπέρ», «κατά» ή θα επιλέξει την αποχή.

Η Μελόνι έχει καλλιεργήσει τη σχέση της με την Φον ντερ Λάιεν πριν την έναρξη της προεκλογικής καμπάνιας για τις ευρωεκλογές. Η τελευταία ποντάρει στη στήριξη του ECR ή της μεγαλύτερης ομάδας του, των Αδελφών της Ιταλίας για να επανεκλεγεί. Η Μελόνι το σκέφτεται σοβαρά, αλλά περιμένει σημαντικά ανταλλάγματα: όπως εκείνο του επιτρόπου Προϋπολογισμού, ενώ περιμένει ένα σήμα για το μεταναστευτικό, που η η Φον ντερ Λάιεν ίσως τελικά να μην στείλει για να μην εξοργίσει τους σοσιαλιστές και τους Πράσινους.

Ursula von der Leyen says centre-right EPP has “won” EU elections. However, von der Leyen and the EPP may still need support from some right-wing nationalists, such as Italian Prime Minister Giorgia Meloni’s Brothers of Italy, to secure a parliamentary majority. pic.twitter.com/h6oW9LBnU8

— RTÉ News (@rtenews) June 10, 2024