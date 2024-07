Κεραυνός χτύπησε αεροσκάφος: «Ήταν σοκαριστικό» – Δείτε βίντεο

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που αεροπλάνο της British Airways χτυπήθηκε από κεραυνό. Ο κεραυνός χτύπησε το αεροσκάφος καθώς κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο του Χίθροου από τη Στουτγάρδη. Το αεροπλάνο προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ. «Ήταν σοκαριστικό», δήλωσε ένας επιβάτης, ονόματι Jeco, στην εφημερίδα «The Sun», λέγοντας ότι το «πλήρωμα της British Airways ήταν καταπληκτικό» στον τρόπο διαχείρισης της έκτακτης κατάστασης.

Εκπρόσωπος της British Airways επιβεβαίωσε, όπως μεταδίδει η «New York Post» ότι η πτήση «BA919 εκτράπηκε προς το Γκάτγουικ», λόγω «καιρικών συνθηκών».

Βίντεο της Daily Mail από τη στιγμή που ο κεραυνός χτυπά το αεροσκάφος:

British Airways plane in URGENT diversion after being struck by LIGHTNING pic.twitter.com/3dCQapqq25

— Daily Mail Online (@MailOnline) July 8, 2024