Ντε Λιχτ: Θα συνεργαστεί πάλι με πρώην προπονητή;

Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από την Μπάγερν Μονάχου ο Ματάις Ντε Λιχτ. Ο πρώην παίκτης των Άγιαξ και Γιουβέντους δεν προχώρησε όπως αναμενόταν με τους Βαυαρούς, οπότε οι δύο πλευρές είναι ανοιχτές να χωρίσουν τους δρόμους τους.

Στην προκειμένη περίπτωση, πάντως, ο Ολλανδός φαίνεται να έχει τον απόλυτο έλεγχο της επιλογής του μια και έχει δώσει ξεκάθαρη εντολή στους εκπροσώπους του αναφορικά με την ομάδα που θα ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του.

Συγκεκριμένα, ο Ντε Λιχτ άναψε το πράσινο φως ώστε ν’ αρχίσουν οι συζητήσεις με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Ολλανδός στόπερ θέλει να δουλέψει ξανά με τον προπονητή του στον Άγιαξ, Έρικ Τεν Χαχ και να το πάρει από την αρχή με στόχο να εκπληρώσει τις προσδοκίες.

🔴📱 Erik ten Hag, involved in transfers as expected as he’s been in direct contact with Joshua Zirkzee and also with Matthijs de Ligt.

Man United manager presented the project as he wants both players, with Zirkzee set to join and de Ligt close. pic.twitter.com/9UK6e0h90N

