Εθνική μπάσκετ – Ολυμπιακοί 2024: Τα δάκρυα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο ΣΕΦ μετά την πρόκριση της εθνικής ομάδας μπάσκετ στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μην μπορεί να συγκρατήσει τη συγκίνησή του για τη μεγάλη αυτή επιτυχία. Λίγα λεπτά μετά το τελευταίο σφύριγμα των διαιτητών και αφού πήρε τα παιδιά του αγκαλιά για να τα φέρει στο γήπεδο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απομακρύνθηκε από τους συμπαίκτες του, έκατσε σε ένα κάθισμα και ξέσπασε σε κλάματα με τον έναν εκ των γιων του να είναι μπροστά του κρατώντας ένα «εισιτήριο» για το Παρίσι. «Ποτέ δεν μπορούσα να κρυφτώ. Ραντεβού στο Παρίσι #Atoutaler» έγραψε λίγες ώρες αργότερα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην πρώτη του ανάρτηση στο Instagram μετά την πρόκριση της εθνικής μπάσκετ στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

What it means for Giannis 🥹#FIBAOQT pic.twitter.com/rpacKTH6PA

— FIBA (@FIBA) July 7, 2024