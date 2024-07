Κροατία – Ελλάδα Προολυμπιακό: Θρίαμβος της Εθνικής, στους Ολυμπιακούς μετά από 16 χρόνια!

Δεκαέξι χρόνια μετά το Πεκίνο (2008), η εθνική μπάσκετ των ανδρών επιστρέφει σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί για το μοναδικό εισιτήριο μέσω του Προολυμπιακού Τουρνουά του Πειραιά που οδηγούσε στο Παρίσι… ή πιο σωστά στη Λιλ, όπου θα διεξαχθεί το Ολυμπιακό Τουρνουά μπάσκετ. Απίστευτες οι εκδηλώσεις χαράς των Ελλήνων φιλάθλων στο ΣΕΦ που δεν σταματούσαν να φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Ομοσπονδιακού τεχνικού, Βασίλη Σπανούλη. Η αμυντική της προσήλωση και αποτελεσματικότητα, χάρισε στην εθνική τη νίκη, στον τελικό με την Κροατία με 80-69, σε μια βραδιά που η «Χρβάτσκα» είχε τα κορμιά για να μαρκάρει πιο αποτελεσματικά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Πρώτα με τα τρίποντα του σέντερ της Ελλάδας Γιώργου Παπαγιάννη (4/5 στο ημίχρονο και 5/8 στο σύνολο) και τον Βασίλη Τολιόπουλο να βγάζει ενέργεια και να βάζει πόντους, και στην 3η περίοδο με τον Νικ Καλάθη (14π., 11 ασ.) να βρίσκει το χέρι του η εθνική προηγήθηκε με +13 (53-66) στο 30ό λεπτό. Και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ευστοχεί σε τρίποντο στο τέλος για να φθάσει τους 23 πόντους (και 8 ριμπάουντ), το τέσσερα στα τέσσερα στο ΣΕΦ ήταν γεγονός… μαζί και η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από την Κροατία, double double σημείωσε ο σέντερ των Λος Αντζελες Κλίπερς με 19 πόντους και 12 ριμπάουντ. Ο Μάριο Χεζόνια και ο Μάριο Ντρέζνιακ πέτυχαν από 15 πόντους, ενώ 14 πόντους είχε ο Ντάριο Σάριτς που μάζεψε και 12 ριμπάουντ.

Στον Α΄ όμιλο του Ολυμπιακού Τουρνουά τοποθετείται η εθνική Ελλάδας σύμφωνα με την κλήρωση. Πρώτος αντίπαλός της στη Λιλ θα είναι ο Καναδάς στις 27 Ιουλίου. Στη συνέχεια, οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα προκύψει από το Προολυμπιακό τουρνουά της Ισπανίας στις 30 Ιουλίου (στον τελικό απόψε Ισπανία-Μπαχάμες), ενώ για την τελευταία αγωνιστική, στις 2 Αυγούστου, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Αυστραλία.

Οι Καλάθης, Ουόκαπ, Παπανικολάου, Γιάννης Αντετοκούνμπο και Παπαγιάννης ξεκίνησαν βασικοί για την Ελλάδα. Η Κροατία είχε στην αρχική πεντάδα τους Σμιθ, Ματέο Ντρέζνιακ, Χεζόνια, Σάριτς και Ζούμπατς. Η εθνική όσο κι αν ήθελε, δεν κατάφερε να τρέξει και να οικοδομήσει διαφορά όπως είχε κάνει στην 1η περίοδο στα πρώτα τρία ματς με Δομινικανή Δημοκρατία, Αίγυπτο και Σλοβενία. Οι Κροάτες έκλεισαν καλά τη ρακέτα τους και κράτησαν στους 4 πόντους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στα 7 λεπτά που έμεινε στο παρκέ πριν δώσει τη θέση του στον Ντίνο Μήτογλου.

