Bruce Springsteen Dancing In the Dark: Ποια είναι η κοπέλα που χορεύει στο βιντεοκλίπ, πριν από 40 χρόνια

H Κόρτνεϊ Κοξ μπορεί να έγινε διάσημη μέσα από την σειρά «Φιλαράκια» ωστόσο πολύ πιο πριν είχε πάρει μέρος σε ένα βιντεοκλίπ του Μπρους Σπρίνγκστιν. Συγκεκριμένα, η ηθοποιός ήταν 20 ετών, όταν ο σκηνοθέτης Μπράιαν Ντε Πάλμα την επέλεξε για το βιντεοκλίπ, το οποίο γυρίστηκε στην πρεμιέρα της περιοδείας του Μπρους Σπρίνγκστιν «Born In The USA» στο Σεντ Πολ της Μινεσότα το 1984 με τον διάσημο τραγουδιστή να τραβάει την Κοξ από το πλήθος για να χορέψει μαζί του στη σκηνή. Σε συνέντευξή της στο Off Camera το 2017, η Κόρτνεϊ Κοξ είχε δηλώσει πως το συγκεκριμένο βίντεο «μου άνοιξε τις πόρτες σε τόσα πολλά μέρη», αλλά πως αρχικά δεν ήθελε να είναι εκείνη που θα επιλεγεί για να ανέβει στη σκηνή. Μετά από αυτή τη δουλειά, έπαιξε ως γκεστ σταρ σε διάφορες αμερικανικές σειρές όπως το «Murder She Wrote» και το «Family Ties». Το 1994 πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της Ρέιτσελ Γκριν στη σειρά «Φιλαράκια, αλλά αντ’ αυτού πήρε τον ρόλο της Μόνικα Γκέλερ.

Η Κόρτνεϊ Κοξ αναδημιουργεί το χορό από το βιντεοκλίπ

Το γεγονός πάντως πως η Κόρτνεϊ Κοξ πήρε μέρος στο βιντεοκλίπ του Μπρους Σπρίνγκστιν ελάχιστοι το γνώριζαν, όπως φάνηκε από ανάρτηση που έκανε η ίδια μέσω TikTok. Συγκεκριμένα, αποφάσισε να ακολουθήσει μια νέα τάση στην δημοφιλή πλατφόρμα, όπου οι νεαροι TikTokers ζητούν από τους γονείς τους να αναπαραστήσουν τον τρόπο με τον οποίο χόρευαν τη δεκαετία του 1980. Η Κόρτνεϊ Κοξ δέχτηκε την πρόκληση και αρχίζει να χορεύει υπό τους ήχους του «Smalltown Boy» των Bronski Beat. Δευτερόλεπτα μετά, βγάζει το φούτερ της για να αποκαλύψει το ίσιο μπλουζάκι που φορούσε με τον Σπρίνγκστιν στο βιντεοκλίπ ,δείχνοντας στη συνέχεια το αντίστοιχο στιγμιότυπο από το βίντεο. «Κερδίζεις αυτή την τάση» έγραψε κάποιος με έναν άλλον να προσθέτει: «Αυτό ειναι εύκολα το καλύτερο μέχρι στιγμής». Πολλοί πάντως ήταν εκείνοι που δεν ήξεραν καν ότι ήταν η Κόρτνεϊ στο βιντεοκλίπ του Σπρίνγκστιν.