Βαρκελώνη υπερτουρισμός: Διαδηλωτές επιτέθηκαν σε εστιατόρια με… νεροπίστολα

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη Βαρκελώνη και διαδήλωσαν ενάντια στον υπερτουρισμό που πλήττει την πρωτεύουσα της Καταλωνίας, καθώς η οργή αυξάνεται στην Ισπανία που αποτελεί τον δεύτερο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως. Με το σύνθημα «Φτάνει! Ας βάλουμε όρια στον τουρισμό», οι διαδηλωτές ζήτησαν αλλαγή του οικονομικού μοντέλου για την πόλη, πρώτο τουριστικό προορισμό της Ισπανίας.

Angry mob of 'anti-tourism' protesters use water pistols to drench foreign visitors at restaurants in Barcelona – as thousands march on Catalan capital and call for tourists to 'go home' pic.twitter.com/OET7kviseE

— Elijah (@Elijahwasike) July 7, 2024