Επίθεση καρχαρία βίντεο: Τρόμος σε παραλία του Τέξας

«Τρόμο» σκόρπισε σε όσους απολάμβαναν τα μπάνια τους στα νερά των νότιων ακτών του Τέξας, ένας καρχαρίας που τραυμάτισε 4 ανθρώπους στις 4 Ιουλίου. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του υπεύθυνου του τμήματος Προστασίας Πάρκων και Άγριας Ζωής του Τέξας, Κρις Ντάουντι, ο οποίος μίλησε στο ειδησεογραφικό μέσο ABC, τέσσερα ξεχωριστά περιστατικά με τον καρχαρία, συμπεριλαμβανομένων δύο δαγκωμάτων, αναφέρθηκαν στα ανοικτά του θερέτρου South Padre Island.

Σε ένα από τα περιστατικά, το αστυνομικό τμήμα του South Padre Island δήλωσε ότι έλαβε κλήση που ανέφερε ένα «σοβαρό» δάγκωμα καρχαρία στο πόδι περίπου στις 11 π.μ. τοπική ώρα την Πέμπτη, 4 Ιουλίου, που είναι, επίσης, και η μέρα της Ανεξαρτησίας των Αμερικανών από τους Βρετανούς.

Shark attack today on South Padre Island. A friend shared this with me this morning Warning Graphic#4thofJuly #Sharkbite pic.twitter.com/vKjWQezoJZ

— BubbaGreene (@money_bubby) July 4, 2024