Economist για Μπάιντεν: Ένα σκληρό εξώφυλλο

Με ένα πολύ σκληρό πρωτοσέλιδο, ο Economist καλεί τον Μπάιντεν να παραιτηθεί από τη διεκδίκηση της προεδρίας, την ώρα που η Wall Street Journal στρέφεται στην πρώτη κυρία, επισημαίνοντας πως αν αγαπάει τον Τζο, η Τζιλ Μπάιντεν πρέπει να σταματήσει να τον πιέζει. «Αυτός δεν είναι τρόπος να διοικήσεις μια χώρα» είναι ο τίτλος στο εξώφυλλο του Economist, ενώ η εικονογράφηση δείχνει ένα «πι» που χρησιμοποιούν οι ηλικιωμένοι για να σταθούν και να περπατήσουν, με το λογότυπο της αμερικανικής προεδρίας. Το κείμενο, με το οποίο το διεθνώς αναγνωρισμένο και ιστορικό περιοδικό καλεί τον Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί, έχει τίτλο «Γιατί ο Μπάιντεν πρέπει να αποσυρθεί». «Το προεδρικό debate ήταν απαίσιο για τον Τζο Μπάιντεν, αλλά η συγκάλυψη που ακολούθησε ήταν χειρότερη» γράφει ο Economist και συνεχίζει χωρίς ευγένειες και στρογγυλεύσεις: «Ήταν αγωνιώδες το να παρακολουθεί κανείς έναν μπερδεμένο γέρο που παλεύει να θυμηθεί λέξεις και γεγονότα. Η αδυναμία του να εκφράσει ένα επιχείρημα εναντίον ενός αδύναμου αντιπάλου ήταν αποκαρδιωτική. Αλλά η επιχείρηση από την εκστρατεία του για να αρνηθεί αυτό που είδαν με τα μάτια τους δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί είναι πιο τοξική από κάθε άλλο, επειδή η ανεντιμότητα της προκαλεί περιφρόνηση».

The presidential debate was awful for Joe Biden, but the cover-­up has been worse. The dishonesty of his campaign provokes contempt. He must withdraw https://t.co/RijgS4gDI2 pic.twitter.com/NcsrEVPwdx

— The Economist (@TheEconomist) July 4, 2024